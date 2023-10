"Sommerhaus"-Paar fliegt raus: Schwere Vorwürfe gegen RTL

Die Zicke Walentina Doronina muss im "Sommerhaus" gegen ihren Ex Luigi "Gigi" Birofio antreten – Das gibt Drama. In der Exit-Challenge scheitern Edith und Eric Stehfest an Matheaufgaben. Zufall oder Kalkül von RTL?

In der fünften Folge kommt frischer Wind ins "Sommerhaus der Stars" – oder sollte man besser sagen: ein Wirbelsturm? Luigi "Gigi" Birofio entert mit Freundin Dana Feist, einer Soldatin und Influencerin, das Haus in Bocholt-Barlo. Das gleicht mittlerweile einem Ausbildungszentrum für Ausrast-Willige. Ein friedliches Miteinander? Vor allem für Walentina Doronina (23) offenbar kein erstrebenswerter Zustand: "Ich bin mit keinem gut, außer mit mir selbst", vekündet sie.

Auf die Neuzugänge ist sie gar nicht gut zu sprechen. "Dana ist eine Frau, die auf jeden Fall hinten rum Aktionen macht", munkelt Walentina. Zudem habe die 26-Jährige "immer die Männer mit der höchsten Reichweite genommen", sprich: mit Kalkül gedatet. Die Antipathie, so viel ist sicher, beruht auf Gegenseitigkeit: "Wir hatten unsere Differenzen", erklärt Dana dabei noch vergleichsweise diplomatisch, macht dann aber klar, dass sie "auf gar keinen Fall" ein Zimmer mit Walentina teilen werde.

"Was ist ARTE TV?" – "Das ist so ein Sender." Gigi merkt nach dem ersten Rundgang sofort, wie mies die Stimmung ist: "Viele Blicke, viele Hörner" spielt er vielsagend auf die zwischenmenschlichen Verwerfungen an – und provoziert dann seinen ehemaligen "Ex on the Beach"-Flirt vor drei Jahren: "Walentina, wie kommt es, dass du noch drin bist?".

Walentina erklärt patzig, sie sei eben "die Beste" und habe sich mehrfach durch Spielerfolge gesichert. Es entspinnt sich folgender Dialog, der wie ausgedacht klingt: "Jetzt, wo Claudia (Obert) weg ist und wenn ich noch weg wäre, dann hätten sie die Sendung auf ARTE-TV spielen können", sagt Walentina. Gigi: "Was ist ARTE TV?" Seine Freundin Dana klärt den Reality-Star auf: "Das ist so ein Sender."

Der Sender RTL schickt die beiden Promipaare Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu sowie Eric und Edith Stehfest sogleich in die Exit Challenge. Diese besteht ausschließlich aus komplexen Rechenaufgaben. Edith Stehfest ist zum Heulen zumute: "Ich kann nicht mal 3 x 27 rechnen!", klagt sie. Sie leide unter Dyskalkulie, so die Sängerin, also einer Rechenschwäche.

Edith Stehfest scheitert an Rechenaufgaben "Das wusste die Produktion auch im Vorfeld von mir, und ich war so was von hilflos und so verloren in dieser Situation, dass ich mich einfach richtig geschämt habe, als es ausgestrahlt wurde", warf Stehfest nach der Ausstrahlung dem Sender vor. Der erklärte, die Spiele hätte bereits lange vor der Exit Challenge festgestanden. Das erwartbare Ende vom Lied: Die Stehfests fliegen raus.

Während Aleks Petrovic sich muckiflexend vorm Badezimmerspiegel selbst abfeiert, wettert Maurice Dziwak gegen seinen Reality-TV-Kollegen. Der sei ein "falscher Fuffziger" und "Verräter". Dzwiwak kann nicht verstehen, dass Aleks seinen Kleinkrieg gegen Walentina pausiert hat. Aus rein taktischen Gründen, versteht sich. Jetzt ist der emotionsgeladene Maurice das Ziel seiner verbalen Attacken: "Dein Nachname ist lächerlich!", haut er ihm etwa an den Kopf. Immer wenn man denkt, es geht nicht peinlicher, kommt von irgendwo ein "Sommerhaus"-Bewohner daher ...

Beim Spiel "Stehvermögen", bei dem Gegenstände auf einer Wippe ausbalanciert werden müssen, bekommt Walentina erneut einen ihrer gefürchteten Wutanfälle. Dieses Mal trifft es ihren Verlobten Can Kaplan. Kostprobe? "Mann, bist du blöd, Mann! Du f..ckst mich ab! Halt deine Fr..sse! Wie sehr ich dich hasse! Alles an dieser Beziehung ermüdet mich!" Can Kaplans Replik: "Wie kann man nur so ein Psychopath sein, Mann?!"

"Er ist ihr kleiner Fiffi, ihr Accessoire" Für Gigi Birofio steht ohnehin fest, welche Rolle Can im Leben von Walentina spielt: "Er ist ihr kleiner Fiffi, ihr Accessoire", lästert er. "Wenn die sagt 'Spring!' fragt der 'Wie hoch?'." Walentina habe eine Agenda: "Sie weiß, mit Hate kommt sie weiter", unterstellt Gigi. Nicht so aber bei diesem Spiel. Den Sieg sichern sich Justine Dippl und Arben Zekic.

Beim Stimmungsbarometer stehen Walentina und Can auf der Abschussliste. Sie versammeln die meisten Stimmen ihrer Mitbewohner gegen sich, gefolgt von Maurice und Ricarda. Beim nächsten Spiel können sie sich jedoch vor einem Rauswurf mit einem Sieg sichern. Walentina ist vom massiven Gegenwind allerdings wenig beeindruckt: "Die wollen uns hier raushaben und ihren komischen Rentner-Öko-Pfadfinderverein weiterführen", knurrt sie augenrollend.

In der nächsten Folge sind ohnehin alle Augen auf Walentina und Can sowie Gigi und Dana gerichtet. Weil es einen "Zwischenfall" gegeben habe, warf RTL beide Paare aus dem "Sommerhaus", mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft. Bleibt abzuwarten, welcher Tornado da durchs "Sommerhaus" fegen wird ...