"Terra X: Die Arktis – 66,5 Grad Nord": TV-Kritik zur Doku im ZDF

Es sind Prognosen, die Angst machen: Bereits in den 2030er-Jahren, mahnen Forscherinnen und Forscher, könnte der arktische Sommer eisfrei sein. Welche verheerenden Auswirkungen dies auf das allgemeine Weltklima haben könnte, lässt sich heutzutage nur erahnen. Grund für diese Entwicklung ist der Klimawandel, der jenseits des Breitengrades 66,5 Grad Nord schon jetzt viermal schneller voranschreitet als auf dem Rest des Planeten. Doch ist diese Berechnung überhaupt aktuell? Ein dreiköpfiges Forscherteam der Universität Kopenhagen ist sich da nicht so ganz sicher: In Grönland untersuchen sie seit einigen Jahren Schmelzwasserabflüsse, Filmemacher Freddie Röckenhaus begleitet sie dabei.