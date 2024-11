Vom Rap zum Schauspiel: Was macht Sabrina Setlur eigentlich heute?

Sabrina Setlur, bekannt als eine der ersten erfolgreichen deutschsprachigen Rapperinnen, wagt den Schritt in die Schauspielerei. Im Tatort: Siebte Etage spielt sie eine Ex-Prostituierte. Nach ihrem musikalischen Erfolg zieht sie sich aus der Öffentlichkeit zurück, kehrt aber nun auf die Bildschirme zurück.

In den späten 90er-Jahren schrieb sie deutsche Musikgeschichte: Sabrina Setlur eroberte 1997 mit ihrem Hit "Du liebst mich nicht" die Charts und wurde als erste deutsche Rapperin zur Ikone einer ganzen Generation. Mit ihrer einzigartigen Karriere ebnete sie den Weg für heutige Größen wie Shirin David oder Loredana.

Nach ihrem Rückzug aus dem Musikgeschäft im Jahr 2007 meldet sich die heute 50-Jährige überraschend zurück – allerdings nicht als Sängerin, sondern als Schauspielerin. Im neuen Kölner "Tatort: Siebte Etage" (Sonntag, 24. November, 20.15 Uhr, Das Erste) verkörpert Setlur eine Ex-Prostituierte und Nagelstudio-Besitzerin, die in einen Mordfall verwickelt ist. Ein bemerkenswerter Schritt für die einstige "Rap-Königin", die sich in den letzten Jahren bewusst aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte.

Nach ihrer letzten musikalischen Zusammenarbeit mit Eko Fresh für den Film "Verpiss dich, Schneewittchen" (2018) konzentrierte sich Setlur auf andere Leidenschaften. Sie wurde Event-Managerin, arbeitete als DJane und coachte Models. "Man ist nie zu alt, um Neues zu lernen", erklärte sie 2012 in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung.



Sabrina Setlur: Neue Karriere als Schauspielerin?

In den letzten Jahren machte Setlur immer wieder punktuell von sich reden. Sie unterstützte Tierschutzprojekte, nahm an Reality-Formaten wie "Global Gladiators" und "Let's Dance" teil und zeigte sich bei Events. Nebenbei lotete sie die Möglichkeiten der Filmwelt aus: Bereits 2000 gab sie ihr Debüt in "Anatomie", später folgten weitere Rollen.