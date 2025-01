"10 Jahre: In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte": Kritik zur großen Jubiläumsfolge

Seit genau zehn Jahren hat sich zumindest in der Welt der Artzserien die medizinische Versorgung Deutschlands stark verbessert: Dann nämlich nahm im ARD-Vorabendprogramm das "Johannes-Thal-Klinikum" genannte Hospital in Erfurt den Betrieb auf. Fast auf den Tag genau eine Dekade später läuft nun die "Jubiläumsfolge – 10 Jahre: In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte". Tatsächlich war der Ableger der Mutterserie "In aller Freundschaft", die bekanntlich in der fiktiven "Sachsenklinik" in Leipzig spielt, am 22. Januar 2015 erstmalig auf Sendung gegangen.