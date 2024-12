“Bergretter”-Quoten: So reagieren die Zuschauer auf die neue Staffel

Seit 2009 produziert das ZDF zusammen mit dem Österreichischen Rundfunk (ORF) die Actionserie „Die Bergretter“. Um Menschen zu retten, gehen Markus Kofler und sein Team an ihre Grenzen. Die 16. Staffel der Erfolgsserie startete am 07.11.2024 im ZDF. Doch wie kommt die neue Staffel bei den Zuschauern an? Wir werfen einen Blick auf die Quoten.

Starker Start in die neue Staffel Ein Jahr mussten die Fans der erfolgreichen Serie auf die neue Staffel warten. Am 07.11.2024 war es dann soweit. Die Folge „Gipfelrausch” lief ab 20:15 Uhr im ZDF und sicherte dem Sender den ersten Platz beim Gesamtpublikum. 5,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die erste Folge. Dies bedeutete einen Anteil von 22,4 Prozent am Gesamtmarkt. In der Altersgruppe 14-49 Jahre schalteten 0,55 Millionen und damit 11,0 Prozent ein.

Sinkende Quoten in den Folgewochen Die zweite Folge, „Ein letzter Augenblick“, konnte nicht an die Werte aus der Vorwoche anknüpfen. Mit soliden 4,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern konnten 19,8 Prozent erreicht werden. Diese Werte reichten für den zweiten Platz beim Gesamtpublikum.

Der bisher niedrigste Wert wurde am 21.11.2024 erzielt. Die Bergretter konnten sich mit der dritten Folge, „Abschiedsschmerz“, nicht gegen den Usedom-Krimi durchsetzen. Das Team rund um Markus Kofler, gespielt von Sebastian Ströbel, bescherte dem ZDF mit 4,71 Millionen 19,0 Prozent beim Gesamtpublikum. In der jungen Zielgruppe konnten 10,1 Prozent erreicht werden.

Steigerung in der vierten Woche Im Vergleich zur Vorwoche konnte mit der vierten Folge wieder mehr Publikum erreicht werden. In der Episode „Letzte Worte“ verfolgten 4,82 Millionen Menschen den Einsatz der Bergretter, was einem Marktanteil von 19,5 Prozent entspricht. In der jungen Zielgruppe schalteten 9,0 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Staffelfinale Mitte Dezember Am 12.12.2024 zeigt das ZDF mit „Seelenfrieden“ die fünfte und letzte Folge dieser Staffel. Ob die Bergretter im Staffelfinale an die Quoten aus den ersten beiden Wochen anknüpfen können, wird sich zeigen.