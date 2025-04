"Marie fängt Feuer – Lokale Gewitter": Darum geht's im ZDF-Film mit Christine Eixenberger & Caro Matzko

In der neuen Folge von "Marie fängt Feuer" gerät die Freiwillige Feuerwehr Murnau in einen packenden Wettlauf gegen ein Unwetter. Kann das Johannisfeuer trotz drohender Gefahr stattfinden?

Der Johannistag wird in vielen Gegenden mit einem Johannisfeuer und dazugehörigen Feiern begangen. Ein alter Volksglaube besagt, dass das Johannisfeuer böse Dämonen abwehrt – und Hagelschäden. In der neuen Folge der ZDF-Reihe "Marie fängt Feuer – Lokale Gewitter" liefern sich das Johannisfeuer und ein Hagelgewitter einen spannenden Wettlauf – und Marie Reiter (Christine Eixenberger) und ihre Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr haben jede Menge zu tun. Zu sehen ist das Ganze am Donnerstagabend zur besten Sendezeit.