Birgit Schrowange besucht deutsche Promis auf Mallorca

Neben dem ein oder anderen Besuch bei Stars und Sternchen stößt Schrowange in insgesamt vier Folgen auch in den ganz normalen Mallorca-Wahnsinn vor – mit Luxus-Urlaubern, aber auch mit Low-Budget-Gästen, die sich am Ballermann oder in der berühmt-berüchtigten Schinkenstraße einfach nur rasch zudröhnen wollen. Oder sie trifft "gestrandete" Rentner, die mit dürftigen Hartz-4-Sätzen auf der vermeintlichen Trauminsel auskommen müssen.