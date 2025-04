Die Sondersendungen zum Tod des Papstes in der Übersicht

„Heute Morgen um 7.35 Uhr kehrte der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurück.“ Mit diesen Worten verkündete Kevin Farrell, der Kardinalkämmerer des Vatikans, am Ostermontag den Tod des Papstes. Auf das Ableben des Oberhauptes der katholischen Kirche zeig(t)en auch die deutschen TV-Sender zahlreiche Specials. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Sondersendungen.

ZDF spezial: Trauer um Papst Franziskus (ZDF) Das ZDF reagierte sehr schnell auf das Ableben des Papstes und unterbrach das Programm bereits am 21. April ab 10:30 Uhr mit einem „heute spezial“. Weitere Sendungen unter dem Titel „ZDF spezial: Trauer um Papst Franziskus“ folgten um 12:30 Uhr, 14:15 Uhr und 16:15 Uhr. Um 19:20 Uhr zeigte das Zweite Deutsche Fernsehen dann ein weiteres „ZDF spezial: Trauer um Papst Franziskus“. Im ZDF-Streamingportal stehen die Sondersendungen weiterhin zur Verfügung – allerdings in zwei verschiedenen Fassungen mit Laufzeiten von 45 bzw. 54 Minuten.

Ein Papst für die Armen (BR) Der Katholizismus spielt beim BR traditionell eine besonders große Rolle. Deshalb ließ es sich der Sender auch nicht nehmen, unter dem Titel „Ein Papst für die Armen“ am 21. April 2025 ab 18:45 Uhr einen halbstündigen Nachruf auf den verstorbenen Papst Franziskus auszustrahlen. Der Beitrag von Claus Singer skizziert den Weg vom Amtsantritt des Papstes am 13. März 2013 bis zu seinem Ableben. Dabei zeichnet er die zentralen Themen des Pontifikats – Hilfe für die Armen, soziale Gerechtigkeit und Ökologie – nach. Die Sendung ist noch bis zum 21. April 2027 in der Mediathek der ARD zu sehen.

Brennpunkt: Trauer um Papst Franziskus (ARD) Journalisten scherzen gern, dass ein Ereignis nur dann wirklich wichtig ist, wenn es dazu auch einen „Brennpunkt“ in der ARD gibt. Am Todestag des Papstes zeigte das Erste dementsprechend wenig überraschend nach der Tagesschau am 21. April die Sendung „Brennpunkt: Trauer um Papst Franziskus“, sodass Krimifans mehr als 20 Minuten auf ihren „Tatort“ warten mussten. Der „Brennpunkt“ fasste die relevanten Informationen kompakt zusammen und würdigte sowie hinterfragte die Rolle des Verstorbenen. Denn der galt einigen als (Super-)Held, anderen als Gescheiterter und manchen sogar als Zerstörer. Auch der Brennpunkt lässt sich bis zum 21. April 2027 via ARD Mediathek streamen.