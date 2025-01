"Fasten – Ein Phänomen wird erforscht": ARTE-Film geht dem Effekt des Nahrungsentzugs auf den Grund

Die Sympathien gehören in dem Beitrag allerdings dem "runden" Probanden Alphonse. Aus Frankreich ist er eigens in eine deutsche Klinik am Bodensee gereist, weil in Frankreich Fasten keine ärztlich anerkannte Zweckübung ist. Alphonse wird geprüft und abgeklopft, er wird in 14 Tagen, in denen er ausschließlich rot gefärbte Gemüsebrühe schlürft, immerhin 11 von 96 Kilogramm verlieren. Die Fettleber schrumpft, der Blutzucker sinkt, die Taille wird enger. "Champagne!" sagt Alphonse, die gut gelaunte Nebenfigur, am Ende des Films – und wird ein wenig eingebremst. Erst mal schauen, was die Zukunft bringt.