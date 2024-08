Florian Silbereisens Bruder im Interview: "Unsere Lebensentwürfe sind doch sehr unterschiedlich"

Franz Silbereisen ist der Bruder des bekannten Darstellers. Der gläubige Christ hat sieben Kinder und sprach vor Kurzem in einem Seminar über das Verhältnis zu Florian.

Die Unterschiede könnten kaum größer sein: Der eine Bruder, Florian Silbereisen, ist als Sänger und Moderator eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche. Sein elf Jahre älterer Bruder hingegen, Franz Silbereisen, ist im sozialen Bereich tätig: Er begleitete missionarische Projekte in Gambia und Madagaskar, momentan arbeitet er als Pfleger in einer psychiatrischen Klinik und einem Behindertenwohnheim. Wie der MDR berichtet, äußerte sich der gläubige Christ und siebenfache Vater jüngst über seinen berühmten Bruder.