"Inspector Barnaby: Von Hunden und Menschen": TV-Kritik zu zwei neuen Folgen mit Neil Dudgeon in der Hauptrolle

Als der Neffe eines "Hundedetektivs" seinen Onkel Frank tot im Hundezwinger entdeckt, stellt sich für Inspector Barnaby (Neil Dudgeon) die Frage, wer Frank ermordet hat. So geht die Fahndung nach Storm, dem Hund, auf dessen Suche sich der professionelle Hundesucher begeben hatte, nahtlos in die Suche nach einem Mörder über.

Infage kommt nämlich auch eine ehrgeizige Hundetrainerin, die eine Verbindung ihrer viel versprechenden Tochter mit Franks Neffen verhindern will. Ein "Hundehaufenstreit" zwischen Frank und seinem Nachbarn steigerte sich ins Unermessliche. Eine per se verdächtige Katzenmutter und die Hunden abholde Rechtspathologin Fleur (Annette Badland) tragen obendrein Wissenswertes über den Unterschied von Katzen und Hunden bei. Höchste Zeit, dass es mit Tai, dem Neffen, eine weitere Leiche gibt.

Bereits am Sonntag, 19. Januar, 22.15 Uhr, gibt es mit "Tödliches Klima" die nächste und vorläufig letzte Folge der britischen Kultserie, die in Großbritannien seit 1997 läuft. Das angeblich "grünste Dorf" von Midsomer muss sich in "A Climate of Death" dann eines texanischen Ölmagnaten erwehren.