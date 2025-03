"Marie Brand und die Leichen im Keller": Darum geht's im neuen Krimi mit Mariele Millowitsch

In "Marie Brand und die Leichen im Keller" geraten die Kommissare Brand und Simmel in ein Netz aus Lügen und Intrigen. Ein Stalker, ein mysteriöser Tod und viele Verdächtige sorgen für Spannung in der Krimireihe.

Ein Stalker, der frühere Freund von Annika Herforth, ist wieder einmal in deren Wohnung eingedrungen. Offensichtlich kann er von der Ex nicht lassen. Ist er aber auch wirklich der Mörder Annikas, wie später Nelly, die Schwester der Toten behauptet? Wurde der Stalker nicht plötzlich bei seinem merkwürdigen Treiben von jemand anderem gestört? Nelly, so stellt sich heraus, brauchte dringend Geld für den Aufbau einer eigenen Steuerkanzlei, in ihrem früheren Job war sie gekündigt worden. Marie Brand (Mariele Millowitsch) und ihr Kollege Simmel (Hinnerk Schönemann) setzen sie im 28. Fall der Krimireihe mit ihren aus der Hüfte geschossenen Fragen gewaltig unter Druck. "Marie Brand und die Leichen im Keller" wurde von Michael Zens inszeniert, das Buch verfasste Stefan Rogall. Das ZDF wiederholt den Film von 2021 am Donnerstag zur Primetime. In der Mediathek ist er bereits eine Woche vorab abrufbar.