Maybrit Illner: Gäste und Thema heute am 11. April 2024

Lebensmittel-Expete Sebatian Lege deckt auf

"besseresser: Merkwürdige Milchprodukte": Die Verkaufstricks aus dem Kühlregal

Sebastian Lege prüft in der "besseresser"-Ausgabe im ZDF die "merkwürdigen Milchprodukte" im Supermarkt. Was ist drin in den Produkten aus dem Kühlregal?

MEHR