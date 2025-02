Premiere bei "Nord bei Nordwest" in den neuen Folgen

Hinnerk Schönemann über seine Arbeit als Regisseur

Aktuell stehen drei neue Episoden "Nord bei Nordwest" auf dem Plan. Der Film "Pechmarie" ist bereits abgedreht. Aktuell wird fleißig an der Folge "Blindgänger" gearbeitet. Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 12. März und entstehen auf Fehmarn, in Hamburg und Umgebung sowie in Lübeck-Travemünde. Es wird danach noch ein weiterer Film folgen. "Blindgänger" wird die dritte Episode sein, in der Hinnerk Schönemann auf dem Regiestuhl Platz nimmt. Der 50-Jährige verriet, dass er bei dieser Aufgabe viel auf sein Gefühl hört. Doch dadurch, dass er seine Rolle als Hauke Jacobs so gut kennt, würde ihm es recht leicht fallen, gleichzeitig Regisseur und Schauspieler zu sein. "Wenn es etwas Technisches gibt, schaue ich es mir natürlich sofort an", beschreibt der "Nord bei Nordwest"-Star die Dreharbeiten. Dabei hat Hinnerk Schönemann anscheinend Lust auf mehr bekommen: "Allerdings würde ich gerne einen Spielfilm machen, in dem ich nicht mitspiele und "nur" Regisseur sein darf".