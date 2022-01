"The Masked Dancer": Die drei ersten Kostüme sind bekannt

Die erste Ausgabe des neuen "The Masked Singer"-Show-Ablegers "The Masked Dancer" startet am Donnerstag (6.1., 20:15 Uhr) live auf ProSieben. Der ersten drei der insgesamt sieben Masken hat der Sender nun bekannt gegeben.

Die letzten beiden der sieben Kostüme werden erst in der Auftaktshow enthüllt. Alexander Klaws (38), der die vergangene Staffel "The Masked Singer" als Mülli Müller gewann, Moderator Steven Gätjen (49) und jeweils ein Gast versuchen im Rateteam das Rätsel zu lösen.

"Beim Gesang kannst du noch etwas ableiten vom Akzent, Dialekt oder der Stimmrange. Beim Tanzen bist du natürlich auf ganz andere Sachen angewiesen", sagt Steven Gätjen. Man müsse auf jede Nuance achten. "Ich glaube, dass es bei den Tanz-Performances darum geht, zu gucken, wie die Bühne aufgebaut ist und was sich da für versteckte Hinweise verbergen", so der Moderator weiter. Vielleicht könne man an den Bewegungsabläufen, der Auswahl der Musiken und Choreografien einen eindeutigen oder versteckten Hinweis auf den Star unter der Maske finden. "All das ist eine Riesenherausforderung. Da musst du noch mehr Detektivarbeit leisten, aber das mag ich gerne", schwärmt er von seinem neuen Job.