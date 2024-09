"Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen": Infos zur neuen Reportagereihe über deutsche Cowboys

Country-Musik und der damit verbundene Western-Lifestyle werden vor allem in den USA eher mit konservativen Werten in Verbindung gebracht. Vor allem in Tennessee oder Kentucky ist diese Musikrichtung seit ihren Anfängen in den 1920er Jahren, als englische und irische Einwanderer ihre Musik mit in die "Neue Welt" brachten, tief verwurzelt. Die ersten Schellack-Platten von Größen wie der Carter Family oder Jimmie Rodgers erschienen fast zeitgleich auch in Deutschland. Bis heute ist Country für viele Menschen aber schlicht ein Lebensgefühl. Im Jahr 2023 betonten rund 6,6 Millionen Personen in der deutschen Bevölkerung im Rahmen einer Erhebung der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse, dass sie sehr gern Country, Folk oder Weltmusik hören. Für all diese Fans produzierte Kabel Eins nun eine neue Reportage-Reihe: "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" ermöglicht es Zuschauerinnen und Zuschauern, in die Welt des Western- und Country-Styles einzutauchen.