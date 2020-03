| Thriller

Die Journalistin Leah Stevens möchte ihr altes Leben hinter sich lassen, nachdem eine Enthüllungsgeschichte hohe Wellen geschlagen und sich ein Uni-Professor das Leben genommen hat. Deshalb zieht sie mit ihrer Freundin Emmy, die sie noch aus Studientagen kennt, aufs Land. Während Leah tagsüber als Lehrerin arbeitet, verdient Emmy nachts ihr Geld als Rezeptionistin. Die beiden Freundinnen leben aneinander vorbei.

Doch plötzlich kommt Emmy nicht mehr von der Arbeit nach Hause. Leah macht sich große Sorgen. Als dann am See eine schwer verletzte Frau gefunden wird, ahnt sie Böses. Jedoch handelt es sich bei dem Opfer nicht um Emmy, sondern um eine Frau, die Leah zum Verwechseln ähnlich sieht. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf, doch es scheint so, als hätte die vermisste Emmy nie existiert.

Little Lies von Megan Miranda, Penguin Verlag, 384 Seiten, etwa 15 Euro

ISBN: 978-3-328-10244-1

Quelle: sdt