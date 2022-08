Koch- und Backbuch zum Geburtstag von Räuber Hotzenplotz

Am 1. August 1962 veröffentlichte Otfried Preußler sein weltweit bekanntes Kinderbuch. "Der Räuber Hotzenplotz". Zum 60. Geburtstag gibt es nun ein "Räuber Hotzenplotz Koch- und Backbuch".

Seit nunmehr 60 Jahren zählt "Der Räuber Hotzenplotz" zu den bekanntesten deutschen Kinderbüchern. Es ist neben der "kleine Hexe" auch die international berühmteste Figur aus Otfried Preußlers (1923-2013) Feder. So heißt er in Japan "Odorobo Hotsenpurotso" oder in Dänemark "Røveren Runkeldunk".