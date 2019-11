| Buchtipps

In unseren Buchtipps stellen wir Ihnen diesmal das Kinderbuch "Rodrigo Raubein & Knirps, sein Knappe", den Roman "Das Funkeln einer Winternacht" und ein Kochbuch vor.

Vom mutigen Knirps: Wieland Freund führt in dem Kinderbuch fort, was der 1995 verstorbene Michael Ende zu Lebzeiten begonnen hatte. Mitreißend-witzig schildert er die Abenteuer vom mutigen Knirps, der bei Rodrigo Raubein in Raubritterlehre geht. Rodrigo Raubein & Knirps, sein Knappe – Thienemann, 208 Seiten, 17 Euro, E-Book: 12,99 Euro

Inszenierte Welt: Die Social-Media-Stars Bo und Zac reisen an spektakuläre Orte und teilen ihre inszenierten Momente mit Millionen Followern. An Weihnachten im wildromantischen Norwegen stellt Bo die permanente Öffentlichkeit in Frage. Der Roman zur digitalen Gegenwart. Das Funkeln einer Winternacht – Goldmann, 576 Seiten, 10 Euro, E-Book: 9,99 Euro

Gesunder Genuss: Wie man saisonales Obst und Gemüse pfiffig kombiniert, zeigt Anna Jones – einst Mitglied im Team rund um Starkoch Jamie Oliver – in ihrem Buch. Appetitliche Farbfotos machen die Rezepte auch zu einem Genuss fürs Auge. The Modern Cook’s Year. Über 250 vegetarische und vegane Rezepte – Mosaik, 480 Seiten, 26 Euro, E-Book: 19,99 Euro