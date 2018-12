| Gesundheit im TV

Lebenselixier Licht Licht

liefert Energie und kann heilende Wirkung haben. Erkenntnisse der Chronobiologie legen nahe, dass das Sonnenlicht unsere Körperfunktionen in einem 24-Stunden-Rhythmus steuert. Krankheiten wie die Herbst-Winter-Depression können gezielt durch Licht behandelt werden. "Treffpunkt Medizin" verrät, welche Lichtquellen besonders positiv wirken.

Treffpunkt Medizin • Samstag, 29.12. • 17 – 17.45 Uhr • ARD alpha

Cool, süß, weich – und ein Zahnkiller?

Kinder lieben Kaugummi – auch weil es ihn in unzähligen Farben und Formen gibt. "Blickpunkt Junior" besucht eine der bekanntesten Kaugummi- Fabriken in Sachsen-Anhalt und schaut, wie der süße Kau-Spaß produziert wird. Außerdem wird gezeigt, wie die Minze in den Kaugummi kommt und welchen weiten Weg sie dabei zurücklegt. Zur Sprache kommt auch, wann der Konsum das gesunde Maß überschreitet und ob die Zähne von zu viel Zucker im Kaugummi in Mitleidenschaft gezogen werden.

Blickpunkt Junior • Sonntag, 30.12. • 8.55 – 9.25 Uhr • Arte

Die Geheimnisse der Bergkräuter

Ob in Kräuterbädern oder cholesterinsenkendem Tee: Bergkräuter genießen bereits seit Jahrtausenden einen hohen Stellenwert in der traditionellen chinesischen Medizin. Die Reportage macht deutlich, welche Schatzkammer die Natur des großen Landes für medizinische Zwecke bietet und wie sie genutzt wird. Zudem stellt sie die Praxis der mündlichen Überlieferung von Kräuterwissen der Gefahr gegenüber, die vom Verlust der Kräutervielfalt durch wilde Sammler ausgeht.

China – Fernöstliche Heilkraft • Donnerstag, 3.1. • 11.05 – 12.08 Uhr • Servus TV