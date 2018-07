| Verlosung

Das eigene Wohnmobil ist ein Traum, der oft an hohen Folgekosten scheitert. Die Plattform www.paulcamper.de bietet dafür eine Lösung: Bis zu 20.000 Euro im Jahr können Besitzer von Wohnmobil, Camper oder Wohnwagen durch die Vermietung ihrer Fahrzeuge einnehmen.

Mehr als 3000 Fahrzeugbesitzer haben sich der PaulCamper-Community bisher angeschlossen und ihre rollenden Hotels an andere Camping-Freunde vermietet. Das verringert die Standzeiten der Fahrzeuge und polstert die eigene Reisekasse ordentlich auf. So kommen andere Abenteurer in den Genuss eines naturnahen Urlaubs.

prisma und PaulCamper verlosen fünfmal eine Ausgabe des Easy Camper Guide sowie einen 800-Euro-Gutschein. Mit dem Geld kann der Gewinner ein Fahrzeug seiner Wahl buchen. Einfach bis zum 3. August anrufen und gewinnen: 01379/88 50 22*

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Sachpreise wurden prisma von den Kooperationspartnern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Sachpreise möglich. Rechts- und Postweg sind aus geschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb – Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.