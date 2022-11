Bildschöne Sehnsuchtsorte – Yvonne Pferrer auf Reisen

Durch die Serie "Köln 50667" ist Yvonne Pferrer (28) bekannt geworden. Im Social Kanal Instagram hat sie inzwischen mehr als 1,5 Millionen Follower. Zusammen mit ihrem Freund Jeremy Grube bereist sie die Welt, produziert teils traumhafte Videobeiträge und Bilderstrecken, in denen sie ihre Reise-Erlebnisse teilt und allen Daheimgebliebenen zumindest ein Stück weit das Gefühl vermittelt, auf der Reise dabei zu sein. Als sogenannte Content Creatorin steckt sie viel Zeit und Leidenschaft in ihre Arbeit. Ihre Erlebnisse hat Yvonne Pferrer auch in einem Buch zusammengestellt und mit uns im Podcast "Hallo Urlaub!" darüber und über ihre Reisen mit dem Van gesprochen.