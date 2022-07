Brabant: Wo Kultur und Natur Hand in Hand gehen

Die niederländische Provinz Brabant: Hier müssen Sie sein, wenn sie sich zwischen erholsamem Ausflug ins Grüne und abwechslungsreichem Städtetrip nicht entscheiden möchten. Unweit der deutschen Grenze fasziniert Brabant mit einem Mix aus herrlicher Natur und den pulsierenden Städten Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Breda und Tilburg. Perfekt für einen Tagesausflug oder einen Wochenend-Trip zwischen Natur und Kultur.

Design-Hauptstadt Eindhoven Nicht ohne Grund ernannte das Forbes Magazine Eindhoven zur innovativsten Stadt der Niederlande. Die Stadt brodelt vor Energie: Das lebhafte Zentrum mit den zahlreichen Shoppingmöglichkeiten und dem internationalen Kulinarik-Highlight Down Town Gourmet Market ist allein schon einen Besuch wert. Die Stadt Eindhoven zieht jeden mit ihrer beeindruckenden Architektur sofort in ihren Bann. So klappt Besuchern schon beim Anblick des futuristischen Gebäudes "The Blob" des italienischen Architekten Massimiliano Fuksas die Kinnlade herunter. Die Glas- und Stahlkonstruktion mit den organischen Formen fungiert als Eingang in das einzigartige Admirant-Einkaufszentrum.

Aber auch das imposante Industrieviertel Strijp-S auf einem ehemaligen Philips-Fabrikgelände spiegelt perfekt wider, wie in Eindhoven Kreativität, Innovation und Design zusammenfließen. Hier finden Besucher in rustikaler und industrieller Atmosphäre hippe Concept Stores, Restaurants und Cafés. Eindhoven ist gerne impulsiv, besitzt aber auch eine ganz ruhige Seite: Auf dem E-Scooter ist man von Strijp-S aus in nur wenigen Minuten im Philips de Jongh Park, einer von zahlreichen grünen Oasen inmitten der Stadt. Aber auch außerhalb von Parks zeigt sich städtisches Grün in Eindhoven in allerlei Formen: Der Trudo Toren, ein vertikaler Wald, der an einem Hochhaus gen Himmel wächst, und der "Magical Garden" mit hängenden Gärten an Wohnhäusern sind nur wenige Beispiele für urbane Natur.

Weiterhin befindet sich in Eindhoven der künstlerischste Radweg der Niederlande: Auf dem Van Gogh-Roosegaarde-Radweg säumen tausende leuchtende Sterne den Weg und erinnern an das berühmte Gemälde "Starry Night" von van Gogh. Dieser Abschnitt ist ein Teil des Van Gogh-Radnetzwerks in dessen Heimat Brabant. Von hier aus können Radfahrer sich von den Sternen in Richtung "Van Gogh Village" Nuenen schicken lassen, vorbei an historischen Wassermühlen und bildschöner Natur. Dort können sie sich auf die Spur des weltberühmten Malers – unter anderem im Vincentre – begeben. Nicht weit entfernt liegt die Opwettener Wassermühle, die van Gogh auf unzähligen Leinwänden verewigte.

Tilburg: Stadt mit vielen Gesichtern Auch in Tilburg pulsiert das Leben: Das brodelnde kulturelle Angebot und die vielen Studierenden machen Tilburg zu einer aufregenden Stadt mit vielen Gesichtern. Dazu gehören bekannte Museen wie De Pont in einer alten Wollspinnerei und das TextielMuseum, das die Geschichte und Gegenwart der Textilindustrie in einer restaurierten Fabrik zeigt. Kennzeichnend für das Stadtbild Tilburgs ist außerdem das ehemalige industrielle Epizentrum der Stadt: Der Piushaven wird regelmäßig zur Bühne für zahlreiche kulturelle Events und lockt mit außergewöhnlicher Gastronomie. Von hier aus liegt die hippe und unkonventionelle Spoorzone nur einen Katzensprung entfernt. Hier verschmelzen Entspannung und Genuss in einem einzigartigen industriellen Viertel am Hauptbahnhof. Auch Sportbegeisterte und Abenteurer kommen im Spoorpark nebenan nicht zu kurz. Ein kreativer Ort für Spiel, Urban Sports und Entspannung. Nervenkitzel verspricht der 30 Meter hohe Kempentoren, der eine wunderschöne Aussicht über die Stadt bietet. Wer sich auch abends noch nicht dem Bann Tilburgs entziehen kann, dem bietet der Stadtcampingplatz eine Schlafstätte im Herzen dieses außergewöhnlichen Ortes.

Tilburg macht auch Naturliebhaber glücklich. Am Rande der Stadt überzeugt das Waldgebiet Stadsbos013 mit eindrucksvollen Alleen, Waldteichen, gut ausgebauten Wander- und Radwegen sowie einer der anspruchsvollsten Mountainbike-Routen der Niederlande. Von hier aus lohnt sich auch ein Ausflug in den Nationalpark Loonse en Drunense Duinen, einem der größten Flugsandgebiete Europas. Der Spitzname "Sahara der Niederlande" erschließt sich jedem, der die weiten Flächen zu Fuß, auf dem Mountainbike oder hoch zu Ross erkundet.

Kultur, Historie und Natur in ’s-Hertogenbosch Stolz thront die gotische St.-Johannes-Kathedrale ("Sint-Janskathedraal") über dem gastfreundlichen ‘s-Hertogenbosch. Wer sie besteigt, wird mit einem Blick über die jahrhundertealten, lebhaften Einkaufsstraßen, Plätze und gemütlichen Caféterrassen belohnt. In der Hauptstadt der Provinz Noord-Brabant gibt es immer etwas zu erleben. In ‘s-Hertogenbosch gehen Kultur und Natur Hand in Hand: Inmitten der Stadt verschmelzen natürliche Umgebung und historische Festungsanlagen bei den Bossche Vestingwerken und der Jeroen Bosch Tuin bietet eine grüne Oase im Zentrum. Die mittelalterliche Architektur der Festungsstadt lässt sich auch vom Wasser aus erkunden, mit einem Boot auf dem jahrhundertealten Kanalsystem "Binnendieze". Selbst Stand-Up-Paddling ist bei einem Städtetrip von der Tramkade aus möglich. Ebenso können Feinschmecker ‘s-Hertogenbosch bei einer geführten Stadtwanderung in Kooperation mit den lokalen Gastronomiebetrieben kulinarisch kennenlernen. Anschließend im Zuiderpark entspannen und die aufsteigenden Heißluftballons beobachten oder eine Verschnaufpause in den Naturgebieten Het Bossche Broek und De Moerputten einlegen, die direkt hinter den Stadtmauern liegen.

Breda, Stadt im Grünen Den Titel "Beste Innenstadt der Niederlande" hat Breda sich redlich verdient. Dieser Ort eignet sich perfekt für jeden, der gerne an der frischen Luft unterwegs ist und dabei nicht auf das abwechslungsreiche Programm eines Städtetrips verzichten möchte. Im Stadtviertel Veemarktkwartier im Herzen der Innenstadt sind die lebendigen Straßen gesäumt von persönlichen, inhabergeführten Lädchen. Der Begijnhof bietet Erholung an einem unerwartet ruhigen Ort inmitten der Stadt. Ein kleines Stück weiter lockt das Hafenviertel mit industriellem Charme und spannender Gastronomielandschaft. Egal, wo genau man sich in Breda gerade aufhält: Die Natur liegt nur einen Steinwurf entfernt. Auf dem Kanal mit einem SUP-Board paddelnd die Stadt erkunden? Auch das ist in Breda möglich. Selbst für eine Kunstausstellung muss man hier nicht auf die frische Luft verzichten: Die Blind Walls Gallery führt Besucher quer durch die Stadt, die durch die zahlreichen Wandbemalungen zu einem Openair-Museum wird. Nur wenige Kilometer außerhalb des Zentrums lockt Natur pur: Ein Waldspaziergang im Mastbos oder ein Ausflug in den Naturpark Het Markdal, in dem der Bach Mark den Weg weist, runden den grünen Städtetrip perfekt ab.