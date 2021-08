Das Gartenjahr am Bodensee 2021

In diesem Jahr lohnt der Besuch der Bodensee-Region ganz besonders: Gleich zwei Gartenschauen, nicht weit voneinander entfernt, laden bis in den Oktober zum Besuch ein. Weswegen das Jahr 2021 auch passenderweise grenzübergreifend zum "Gartenjahr Bodensee 2021" ausgerufen wurde. Und wenn man schon einmal dort ist, sollte man die vielen weiteren Gärten, Grünanlagen und Parks – mal als offene Gärten, mal als verborgene grüne Oasen – auf keinen Fall links liegen lassen.

Überlingen: Mit Gärten und wunderschönen Grünanlagen wartet auch Überlingen auf, wo dieses Jahr die Landesgartenschau stattfindet. Nicht nur am Seeufer, über das ganze Stadtgebiet sind die malerischen Gärten verteilt – und bequem per Pendelbus zu erreichen. www.ueberlingen2021.de

Arenenberg: Ein Kleinod findet sich auf der Schweizer Seite des Bodensees auf dem Arenenberg bei Ermatingen. Das kleine Schloss dort – das Interieur ist fast vollständig erhalten – kam im 19. Jahrhundert in den Besitz der Bonapartes, und damit hielt französische Gartenkultur am Bodensee Einzug. www.arenenberg.ch

Bischofszell: Seit gut 20 Jahren kann sich Bischofszell im Kanton Thurgau Rosenstadt nennen – zu Recht: In der mittelalterlichen Stadt blühen an allen Ecken und Enden Rosen in unendlicher Vielfalt. www.bischofszell.ch