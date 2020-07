| ReiseLaune

Endlich wieder verreisen! Trotz Corona-Pandemie ist das Fernweh bei den Deutschen sehr groß. Die Hälfte der prisma-Leser verspürt laut einer Umfrage von prisma-Trend schon wieder eine starke Reiselust. Und weil Urlaub einfach die schönste Zeit im Jahr ist, finden Sie ab sofort in prisma attraktive Reisen.

Was Sie dafür tun müssen: einfach die entsprechende Gewinnspielnummer anrufen. Mit etwas Glück geht es für Sie bald in den Urlaub!

Bad Salzuflen (noch bis 10. Juli 2020 zu gewinnen)

prisma verlost einen Wohlfühl-Aufenthalt für zwei im "GlücksBad" der Gefühle. Ob beim Spazieren durch die Parkwelten, dem Besuch der neu eröffneten Wandelhalle oder beim Flanieren durch die Altstadt: In Bad Salzuflen lassen alle Besucher ihren Alltag hinter sich. prisma und die Tourist Information Bad Salzuflen verlosen zwei Kurzurlaube für jeweils zwei Personen. Das Reisearrangement "Weihnachtstraum" beinhaltet unter anderem drei Übernachtungen in einem Vier-Sterne-Hotel im Doppelzimmer mit Frühstück, ein adventliches Drei-Gänge-Menü im Restaurant und einen Thermenbesuch. Der Gewinn ist gültig zwischen dem 25. November und dem 18. Dezember 2020. www.staatsbad-salzuflen.de

Verlosung: Einfach bis zum 10.7.2020 unter 01379/88 50 20* anrufen und mit etwas Glück gewinnen!

Niederlande (noch bis 10. Juli 2020 zu gewinnen)

Gewinnen Sie einen NOVASOL-Ferienhaus-Gutschein im Wert von 1500 Euro. Wo die Freiheit Holzschuhe trägt, machen Ferien jetzt besonders viel Spaß – in unserem relaxten, gastfreundlichen, lebensfrohen Nachbarland Holland: endlich wieder Wind im Haar beim Strandwandern, Wasser im Blick beim Radeln an Kanälen und Grachten und jede Menge Romantik. Kinder werden über Nacht zu Strandpiraten und Abenteurern am Fluss, Eltern bekommen Kapitänsgefühle bei Bootstouren oder Kanu-Ausflügen. Und alle zusammen genießen die grenzenlose Freiheit im NOVASOL-Ferienhaus ohne Enge, ohne Nachbarn – dafür mit viel Natur. www.novasol.de

Verlosung: Einfach bis zum 10.7.2020 unter 01379/88 50 21* anrufen und mit etwas Glück gewinnen!

Bayerischer Wald oder Mecklenburgische Seenplatte (noch bis 17. Juli 2020 zu gewinnen)

Reisesommer-Gewinnspiel mit gleich zwei Reisen: prisma schickt Sie in den Urlaub und Sie entscheiden, wo es hingeht. Zur Wahl stehen das Sonnenhotel Feldberg am See im Naturpark an der Mecklenburger Seenplatte und das Sonnenhotel Fürstenbauer im Bayerischen Wald auf der Sonnenseite des Großen Arbers. Beide Reisegutscheine sind drei Jahre lang gültig. Viel Glück!

Verlosung: prisma und sonnenklar.TV verlosen je einen Gutschein für zwei Personen für drei Übernachtungen (inkl. Halbpension) im Sonnenhotel Feldberg am See und im Sonnenhotel Fürstenbauer. Einfach bis zum 17.7.2020 unter 01379/88 50 22* anrufen und den Wunschpreis nennen.

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma von den Kooperationspartnern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.