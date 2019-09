| Petersberg und Fehrmann

Der große prisma-Reisesommer geht in die letzte Runde: Nachdem wir in den letzten Wochen attraktive Reisen nach Irland, ans Mittelmeer, ins Fichtelgebirge und in viele weitere tolle Regionen verlost haben, schicken wir Sie jetzt ins Grandhotel Petersberg hoch über dem Rhein im Siebengebirge und auf die wunderschöne Ostseeinsel Fehmarn. Nutzen Sie die letzte Chance unseres Reisesommers und gewinnen Sie Ihre nächste Urlaubsreise! Wir drücken Ihnen die Daumen.

Petersberg

Einem Schloss gleich thront das Grandhotel über Siebengebirge und Rhein. Auf dem gleichnamigen Berg bietet sich den Gästen ein sagenumwobener Panoramablick über Bonn und die Region. Nach umfangreicher Renovierung setzt man nun neue Maßstäbe in Sachen Exklusivität und Kulinarik. Hier, wo bereits viele Persönlichkeiten der Weltgeschichte erstklassige Küche und herzliche Gastfreundschaft genossen, präsentiert Sternekoch Anthony Sarpong sein New-Dining-Konzept. Zum Verweilen laden ebenfalls ein Grillrestaurant, das französische Bistro und ein Biergarten sowie die Bar mit angeschlossenem Kaminzimmer und Smokers-Lounge ein. Zum Abschluss des Reisesommer-Gewinnspiels bringt prisma Sie für zwei Nächte in eine Rheinblicksuite des Grandhotels.

prisma und das Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg verlosen 1 Gutschein für einen Aufenthalt im Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg in Königswinter für zwei Nächte und für zwei Personen in einer Rheinblick suite, inklusive Frühstück und Zwei-Gänge-Menü (exkl. Getränke) sowie freier Nutzung des neuen Spa im Wert von 2500 Euro. Auf Anfrage nach Verfügbarkeit. Alle, die nicht gewinnen, erhalten einen Einblick unter www.grandhotel-petersberg.steigenberger.de

Bis zum 13. September anrufen und gewinnen: Petersberg 01379/88 70 22*

Insel Fehmarn

78 Kilometer Küste mit langen Sandstränden und Steilhängen, 16 Campingplätze, die sich rund um die Insel verteilen, über 100 Ferienhöfe, malerische kleine Orte sowie viel Natur mit Wiesen und Feldern. Dazu kommen noch rund 2000 Sonnenstunden pro Jahr. Kein Zweifel – die Ostseeinsel Fehmarn ist ein echtes Urlaubsparadies. In der letzten Runde des großen prisma-Reisesommers bringen wir Sie auf die drittgrößte deutsche Insel.

prisma und der Tourismus-Service Fehmarn verlosen eine Woche Urlaub auf Fehmarn in einer schönen Ferienwohnung für zwei Personen inklusive Fahrräder. Denn mit dem Rad lässt sich Fehmarn ganz entspannt erkunden. Kein Aufenthalt in den Ferienzeiten möglich. Wer nicht gewinnt, findet im Netz unter www.fehmarn.de weitere Informationen.

Bis zum 13. September anrufen und gewinnen: 01379/88 70 23*

