Entspannt mit Abstand: Ferienhaus mitten in der Natur

Urlaub zu gewinnen

prisma schickt Sie nach Bad Berleburg

Mitten im Rothaargebirge in Südwestfalen liegt Bad Berleburg, ein idyllisches Naturparadies für Urlauber. Gewinnen Sie eine Urlaubswoche für zwei Personen und übernachten Sie in einer Ferienwohnung am Denkmal nahe der Wisent-Wildnis am Rothaarsteig.

MEHR