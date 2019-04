TIPPS FÜR FÄHRREISEN

Zeitpuffer einplanen: am besten um die drei Stunden früher am Anleger erscheinen, denn vor der Abfahrt geht es hektisch zu: LKWs fahren an Deck und es bilden sich lange Schlangen.

Telefonieren ist teuer: Telefonieren und Surfen auf See wird nicht von den EU-Flatrates abgedeckt, sondern meist von Maritime Communications Partner (MCP) bereitgestellt.

Handgepäcks-Tasche packen: Während der Fahrt darf man das PKW-Deck nicht mehr betreten. Deshalb beim Aussteigen aus dem Auto alles griffbereit haben, was an Deck oder in der Kabine benötigt wird.