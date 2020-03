| Urlaub mit dem Rad

Wenn einer eine Reise tut... dann besteigt er heutzutage eher den Flieger oder ein Kreuzfahrtschiff. Nostalgiker fahren auch schon mal Bahn oder steuern gar den eigenen Pkw ins Urlaubsdomizil. Wir machen‘s diesmal ganz anders.

In Zeiten des Klimawandels und der zunehmend hektischen Lebensführung müssen Ferien vor allem das Ziel des Ausgleichs, des Herunterkommens verfolgen. Was steigert den Gedanken an Urlaubsidylle und Naturverbundenheit da mehr als ein Radurlaub? Rund 5,5 Millionen Deutsche hatten nach der Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) 2019 diese Idee. Wir wollten das Abenteuer Zweiradreise testen und suchten uns Strecken heraus, die auch Anfänger stemmen können.

Zunächst steht die Vorbereitung an. Nach der favorisierten Tour muss man das geeignete Rad aussuchen und überprüfen, ob es überhaupt reisetauglich ist. Einen solchen Check-up kann man in jeder Fahrradwerkstatt durchführen lassen. Kette, Zahnrad, Bremsen, Bereifung, Gepäckträger, Packtaschenhalter – alles muss sich im besten Zustand befinden. Mit einem Termin sollte der Radreisende nicht bis zum letzten Tag warten, da gerade kurz vor und während der Ferienzeit ziemlicher Andrang in den Werkstätten herrscht und so manches Ersatzteil bestellt werden muss.

Auch sollte klar sein, mit welchem Fahrradtyp man welche Tour plant. Ein gutes Dreigang-Herrenrad mag eine gemäßigte Tour durch die Niederlande noch einigermaßen packen, aber in den Alpen nicht unbedingt für maximalen Fahrspaß sorgen. Dreiräder, die es mit und ohne Motor gibt, machen auch Menschen mit Bewegungs - einschränkungen mobil, brauchen aber breitere Radwege oder gut ausgebaute Stra - ßen. Vielleicht muss auch manches Wegstück per Zug oder anderem Transportmittel bewältigt werden. Auch hier sind Überraschungen wenig zweckdienlich.

Die Etappenplanung ist entscheidend, wenn man vorab Hotels buchen oder Campingplätze reservieren will. Stephanie Krone vom ADFC Deutschland sagt dazu: "Wir führen die ADFC-Radreiseanalyse schon seit über 20 Jahren durch – da zeichnet sich als langfristiger Trend ab, dass die von Radurlaubern zurückgelegten Distanzen insgesamt länger werden. Das liegt zum einen am Trend zum E-Bike, aber auch daran, dass immer mehr Menschen im Alltag Rad fahren und dadurch besser im Training sind. Durchschnittlich fahren Radreisen - de 69 Kilometer am Tag. Als Daumenregel würden wir Erwachsenen etwa 50 Kilometer am Tag empfehlen."

Das muss unbedingt mit!

Steht die Logistik, geht‘s ans Eingemachte: Die Packtaschen wollen befüllt werden – und zwar so, dass man an Dinge, die man oft braucht, leichter herankommt als an das Wechselspannbetttuch oder den Krimi, den man vor dem Einschlafen lesen will. Grundsätzlich gilt: Weniger ist mehr. Schließlich möchte man trotz des zusätzlichen Gewichts immer noch flott vorankommen. Einige Dinge sind hingegen unverzichtbar:

Regenbekleidung

Wechseloutfit

Flickzeug/Werkzeug

Sonnencreme

Zecken-/Insektenschutz

Getränke

Weitere Tipps gibt der ADFC Deutschland (www.adfc.de)

Ist alles geplant, gepackt und geprüft, kann es endlich losgehen. Warum nicht mal per Fahrrad ans Meer? Vom Rheinland aus. Oder durch den Thüringer Wald? Oder 200 Kilometer an der Mosel entlang? Wir haben es ausprobiert – und noch den einen oder anderen Tipp für Sie im Gepäck.

TOUR 1: Düsseldorf – Bad Hoophuizen

Wir entscheiden uns für das niederländische Bad Hoophuizen als Ziel. Der 200 Kilometer entfernte Ort liegt am Veluwemeer, einem kleinen Seitenarm des Ijselmeers und ganz in der Nähe von Harderwijk in Gelderland. Günstigerweise kreuzt mit dem Rheinradweg eine bekannte Fahrradstrecke unmittelbar den Startpunkt an der wunderschönen Düsseldorfer Promenade. Über Niederkassel geht es zunächst nach Meerbusch. Vom Grün des Neusser Kreises führt uns der Trip weiter durch Ausläufer des Krefelder Hafenviertels. Vorbei an Moers und Kamp-Lintfort erreichen wir Xanten. Danach geht es über Kalkar und Emmerich weiter nach Zevenaar, kurz hinter der niederländischen Grenze. Auf den breiten niederländischen Radwegen kommen besonders Fahrer der etwas breiteren Trikes (Dreiräder) auf ihre Kosten. Über den "Rijksweg" geht es nach Arnheim. Anschließend fahren wir im Nationalpark Veluwezoom durch scheinbar unendliche Wälder und Heiden. Ein kurzer Zwischenstopp in Apeldoorn ist drin, bevor wir unser Ziel ereichen.

TOUR 2: Trier - Koblenz

Die steilen Hänge, die den mehr als 180 Kilometer langen Weg zwischen Trier und Koblenz säumen, laden zum Träumen ein. Denn Fakt ist: Man begegnet selten dem lästigen Kraftverkehr auf der Tour über den Mosel-Radweg. Unterwegs staunt man über die prächtigen Römerbauten wie zum Beispiel die berühmte Porta Nigra in Trier oder die antike Kelteranlage in Piesport. Historisch Interessierte freuen sich allerdings auch über den mittelalterlichen Marktplatz in Bernkastel-Kues mit seinen wunderschönen Fachwerkhäusern und die Burg Landshut. Im Geburtsort des Philosophen Nikolaus von Kues dreht sich ansonsten vieles um den Weinanbau. Von hier aus geht es weiter über Kröv, Traben-Trarbach und Cochem, wo man sich von der mächtigen und mehr als 1000 Jahre alten Reichsburg beeindrucken lassen kann. Danach schwingen wir uns wieder in den Sattel und folgen der Route, vorbei am Moseldom in Treis-Karden und der bekannten Burg Eltz bis nach Koblenz, wo wir die herrliche Aussicht am Deutschen Eck bei einem Riesling genießen.

TOUR 3: Neuhaus am Rennweg – Hann. Münden

Zwischen Thüringen und Niedersachsen erkunden wir den 306 Kilometer langen Werratalradweg. Start ist in Neuhaus am Rennweg. Die Stadt im Schiefergebirge ist bekannt für ihre Holzkirche, die eine der größten des Landes ist. Über den Rennsteig Radweg geht es bis zur Quelle der Werra bei Siegmundsburg. Ab jetzt heißt es, eines der größten Waldgebiete Mitteleuropas zu erkunden. Ein traumhaftes Panorama findet man an der zweiten Werra-Quelle in Fehrenbach/Masserberg. Die interessante Tier- und Pflanzenwelt des Thüringer Waldes trägt dazu bei, dass man sich in eine andere Zeit versetzt fühlt. Über Friedrichshöhe und Sachsenbrunn fahren wir nach Eisfeld mit seiner wunderschönen Burg und der Gedenkstätte "Innerdeutsche Grenze Eisfeld-Rottenbach". Das Feriendorf Auenland emp fängt Familien mit Sommerrodelbahn und Abenteuerspielplatz.

Über Themar geht es – alternativ auch mit der Südthüringen-Bahn – weiter nach Meiningen, wo besonders Theaterbegeisterte und Liebhaber der hier erfundenen Thüringer Klöße auf ihre Kosten kommen dürften. Zwischen Thüringer Wald und Rhön radeln wir nun weiter über Schmalkalden, das im Jahre 1531 dem berühmten protestantischen Bund gegen Kaiser Karl V. seinen Namen lieh, bis zur Kur- und Kreisstadt Bad Salzungen mit ihrem Sole-Heilbad. Gut erholt setzen wir die Reise in Richtung Heringen und Werra-Suhl-Tal fort, dem Land der "weißen Berge", einer Namensgebung, die auf den Kalibergbau in der Region zurückgeht. Auf dem Weg dorthin müssen wir al - lerdings die schwierige und steile Etappe am Krayenberg passieren. Hier sollten ungeübte Radfahrer eine Alternativstrecke nutzen. Nächste Station auf der Tour ist Eisenach, das mit der Wartburg einen Touristenmagneten besitzt. Hier lebte die heilige Elisabeth von Thüringen, hier übersetzte Luther das Neue Testament ins Deutsche.

Weiter geht‘s in Richtung Wanfried in Hessen, wo wir die Plessefelsen bestaunen, und von dort nach Eschwege ins Frau-Holle-Land. Hier bummeln wir durch den Stadtkern mit den gut erhaltenen Fachwerkhäusern und legen anschließend eine Pause am großen Werratalsee ein. Nächste Station auf unserer Tour ist Bad Sooden-Allendorf mit der Werratal-Therme und der Fischerstadt "Klein Venedig". Der alte Zimmersbrunnen der Allendorfer Altstadt ist übrigens Namensgeber des Volkslieds "Am Brunnen vor dem Tore". Über Lindwerra und die Kirschenstadt Witzenhausen gelangen wir ans Ziel in Hannoversch Münden, wo der Weserstein den Zusammenfluss von Werra und Fulda zur Weser anzeigt und das Welfenschloss steht.

TOUR 4: Mosel-Radweg – Weinromantik und Kultur

Der 238 Kilometer lange Mosel-Radweg erfüllt alle Wünsche, die der Gedanke an eine klassische Weinroute weckt. Vielerorts von Steilhängen begleitet und mit einem Meer an Weinreben versehen, ist das Moseltal eine uralte Kulturlandschaft, über die sich Burgen, Ruinen und römische Fundstätten wie ein Teppich ausgebreitet haben. Über Trier, Bernkastel-Kues und Cochem führt der Radweg entlang der Mosel bis nach Koblenz, wo er auf den Rhein-Radweg trifft. Entlang von Weinbergen und historischen Orten gibt es zahlreiche Gelegenheiten, in Winzerhöfen oder Weinstuben einzukehren oder ein Picknick am Flussufer zu genießen. Weitere Touren aus Rheinland-Pfalz unter: www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de