| Reisesommer 2019

Die ausgedehnten Fichtenwälder im Nordosten Bayerns geben der Region ihren Namen – das Fichtelgebirge ist ein Paradies für Wanderer, Radfahrer, E-Biker und alle, die in der Natur ausspannen möchten. Jetzt können auch Sie diese Region entdecken – der prisma-Reisesommer macht’s möglich.

Beispielsweise am Weißenstädter See: Im Siebenquell GesundZeitResort warten Wasser- und Saunawelt, Medical Wellness und regionale Leckerbissen auf die Besucher. prisma und das Siebenquell GesundZeitResort verlosen 6 Übernachtungen für 2 Personen mit Halbpension im Doppelzimmer Standard sowie freiem Eintritt in die GesundZeitWelt im Wert von 1614 Euro. Alle anderen können sich unter www.siebenquell.com informieren.

Einfach bis zum 26. Juli anrufen und gewinnen: 01379/88 70 23*

