Abenteuer Urlaub: So wird die Reise perfekt

Aktiv mit der Familie

Gerade mit kleinen Kindern muss im Urlaub die Balance zwischen Action und Erholung stimmen, damit weder Kinder noch Eltern am Ende des Tages gestresst sind. Ein Bauernhof-Urlaub ist daher perfekt. Das findet auch Roland Bamberger, Gründer des Portals bauernhofurlaub.info: „Urlaube auf dem Bauernhof sind ideal, um die Schönheiten der Natur zu entdecken oder um die Arbeit auf dem Hof hautnah mitzuerleben.“ Die kleinen Gäste können bei der Pflege der Tiere mithelfen, Eier einsammeln und Ponys reiten. Für die größeren Gäste wird es auch nicht langweilig, wenn sie bei der Heuernte dabei sein oder Traktor fahren können. Ein weiterer Vorteil dieser Urlaubsart: Viele Höfe bieten einen Abholservice an, sodass die Anreise mit der Bahn möglich ist und kein Auto benötigt wird. Zu den beliebtesten Regionen für Urlaube auf dem Bauernhof gehören unter anderem Salzburg und Tirol. In Deutschland ist Schleswig-Holstein laut bauernhofurlaub.info das beliebteste Bundesland vor Thüringen und Bayern.