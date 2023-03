Schweben im Urlaubsglück

ANZEIGE Verbringen Sie jetzt zu attraktiven Sonderangeboten Ihren individuellen Vier-Sterne Gesundheitsurlaub an der Müritz! Das Kurzentrum Waren (Müritz) am Eingang zum Müritz Nationalpark wurde seit Anfang dieses Jahres einer Auffrischungskur unterzogen und öffnet – frisch herausgeputzt – am 16. April 2023 wieder seine Türen für die Gäste. Sie erhalten 10 % Nachlass auf das Arrangement „Naturschatz Warener Thermalsole“ im Aufenthaltszeitraum vom 29. April bis 01. Juli 2023. Zusätzlich wird für eine begrenzte Zeit das beliebte Schnupper-Arrangement, die „Wohlfühltage“ mit 3 oder 4 Übernachtungen inklusive Wohlfühlmassage angeboten, buchbar nur vom 30. April bis 02. Juli 2023. Ideal zum Kennenlernen der einzigartigen Kombination von Wellness-Anwendungen, wohltuenden Therapien und einem außergewöhnlichen Vier-Sterne Urlaubskomfort. Das Gesundheitshotel im „Land der 1000 Seen“ verfügt über 142 behaglich eingerichtete Zimmer in verschiedenen Kategorien, alle mit eigenem Balkon. Im Panorama-Restaurant haben die Gäste einen spektakulären Blick auf die Sonnenuntergänge über der Müritz. Im Wellnessbereich mit Fitnessbereich, einem weitläufigen Schwimmbad, einem ganzjährig beheiztem Thermalsole-Außenbecken und einer großen Saunalandschaft lässt es sich bestens abschalten.

Gesundheitsurlaub für Körper und Seele In der Therapie-Abteilung bieten die Gesundheitsexperten des Hauses zahlreiche Anwendungen für Vitalität, Wellness und Kosmetik an: Wohlfühl- und Heilmassagen, Physiotherapie, Packungen, z. B. mit Naturfango, Wannenbäder und die Carbovasal-Intensivtherapie. Ein Schwerpunkt ist die medizinisch-therapeutische Anwendung des örtlichen Heilmittels Warener Thermalsole in unterschiedlichen Formen: Als Inhalation bei der Solevernebelung oder im Solegradierraum, als Bäder, bei Wassergymnastik im Soletherapiebecken oder beim Schweben und Treiben lassen im Soleschwebebecken. Die Mineralien des Naturschatzes wirken antibakteriell, entzündungshemmend und lindernd bei zahlreichen Beschwerden. Aber die Sole verleiht der Haut auch Schönheit, steigert das allgemeine Wohlbefinden, stärkt das Immunsystem und lässt tief durchatmen. Ein besonderes Highlight des Hauses ist die Ganzkörperkältekammer, in der Kältetherapien mit -110 °C durchgeführt werden, die entzündungshemmend und schmerzstillend auf den ganzen Körper wirken. Sportler genießen die positiven Eigenschaften des Adrenalin- und Endorphinschubes zur Leistungssteigerung und schnelleren Regeneration.

Rundum bestens versorgt Das Team aus Masseuren, Physiotherapeuten und Ernährungstherapeuten und Ärzten steht dem Gast während seines Aufenthaltes beratend und begleitend zur Seite und geht auf individuelle Bedürfnisse ein. Ziel ist die Erhaltung und Stärkung der persönlichen Gesundheit. Auch Ernährung kann einen großen Beitrag dazu leisten. Neben ausgewogenen, gesunden, frischen und saisonalen Gerichten besteht die Möglichkeit zur individuellen Ernährungsberatung oder zur Buchung spezieller Fastenarrangements: Beim „Basenfasten“ steht das Säure-Basen-Gleichgewicht des Körpers im Mittelpunkt, das „Heilsame Intervallfasten“ hilft auf dem Weg zum Idealgewicht.

Staatlich anerkannter Heilmittelkurbetrieb Das Kurzentrum in Waren (Müritz) bietet nicht nur den eigenen Gästen seine Gesundheitsleistungen an, auch Bewohner der Region oder Urlauber aus anderen Unterkünften können als externe Besucher alle therapeutischen Anwendungen des Hauses in Anspruch nehmen – insbesondere mit dem „weißen Gold“, dem örtlichen Heilmittel Warener Thermalsole. Ebenfalls kann eine Ambulante Badekur durchgeführt werden. Dazu muss ein Antrag bei der Krankenkasse eingereicht werden. Nach positivem Bescheid übernimmt die Kasse dann den Großteil der Therapie- und Kurarztkosten.