Gesund in den Urlaub

Ein Ferienhaus mieten, eine Busreise machen oder eine Flusskreuzfahrt unternehmen – all das geht wieder. "Schon in 'normalen Jahren' sind Flusskreuzfahrten in Deutschland eine sehr bequeme Reiseform. Damit die Gäste auch in diesem Jahr unbeschwert reisen können, kommt natürlich auch auf den deutschen Flüssen das bewährte Hygienekonzept vieler Reedereien, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Einsatz", sagt Andreas Lambeck, Geschäftsführer von sonnenklar.tv. "Zusätzlich reduzieren die Reedereien die Auslastungen an Bord und sorgen so für Reisegenuss mit ausreichend Abstand sowie eine überschaubare Gästeanzahl", ergänzt Lambeck.