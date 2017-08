| Verlosung

Entspannt in den Urlaub

Nach dem Sommer noch urlaubsreif? Gewinnen Sie eine Reise, die Sie träumen lassen wird.

Allgäu-Urlaub mit Genuss-Paket

Das Vier-Sterne-Hotel-Restaurant Adler liegt im Herzen von Oberstaufen. Das Traditionshaus bietet neben gemütlich-modernen Zimmern und einer feinen Allgäuer Küche auch das R u n d - um-sorglos-Paket „Oberstaufen PLUS GOLF". Alle Adler-Gäste nutzen das gesamte Freizeitangebot der Region (drei Bergbahnen, 28 Skilifte, fünf Golfplätze, zwei Bäder, zwei Museen, den Klettergarten, den Gästebus etc.) kostenlos und genießen den Naturpark Nagelfluhkette, die Premiumwanderwege, das Panorama-Golfen wie auch das Sonnenskifahren rundum entspannt. Wir verlosen einen Aufenthalt über drei Nächte für zwei Personen in der Suite inkl. Halbpension sowie Oberstaufen PLUS GOLF im Wert von 1200 Euro. www.adler-oberstaufen.de

Märchenhafte Vielfalt Südtirols

Fernab von jeder Hektik im Talschluss von Ridnaun liegt das Vier-Sterne-Hotel Schneeberg Family Resort & Spa. Wandertouren stehen im Sommer auf dem Programm und im Winter Skifahren im nahen Skigebiet Ratschings-Jaufen. Direkt vor dem Hotel steigt man in das 30 km lange Netz an Langlaufloipen. Entspannung bringt ein Besuch im Wellnessbereich. Auf Kinder wartet der Family-Aquapark "Bergi-Land". Die neueste Attraktion ist die Indoor-Gokartbahn und der Miniclub zählt flächenmäßig zu den größten in den Alpen. Wir verlosen einen Aufenthalt über fünf Nächte für zwei Erwachsene und ein Kind im Hotel Schneeberg Family & Spa inkl. Vollpension und 200-Euro-Spa-Gutschein im Gesamtwert von 1200 Euro. www.schneeberg.it

Hausbooturlaub mit Le Boat

Einmal Kapitän sein und die schönsten Gebiete Frankreichs vom Wasser aus entdecken. Urlaub auf einem Hausboot bedeutet Ferien mitten in der Natur. Jeder bestimmt ganz individuell den Rhythmus seines Tagesablaufs: sich auf dem Wasser treiben lassen oder, wo immer es gefällt, anlegen und Ausflüge unternehmen. Dazu benötigen Sie weder Vorkenntnisse noch einen Bootsführerschein! Wir verlosen vier Nächte* auf einem Hausboot für bis zu vier Personen in Frankreich. www.leboat.de *Verfügbarkeiten sind mit Le Boat abzusprechen. Der Preis gilt ab/bis Vermietstation und ist bis 31.10.2018 einzulösen (Hochsaison und Feiertage ausgeschlossen). Vom Gewinner selbst zu tragen sind: die Anreise, die Kaution sowie eventuelle Extras (Fahrräder, Haustier etc.).

Schnupperkurs mit der Norwegian Jade

Norwegian Cruise Line und meinKapitän. de verlosen eine Minikreuzfahrt für zwei Personen an Bord der Norwegian Jade. Zusätzlich zu den vielfältigen Restauranterlebnissen, Sport- und Freizeitangeboten sowie dem preisgekrönten Entertainment an Bord profitieren Sie von einer großen Auswahl an alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken sowie bereits inkludierten Trinkgeldern auf All-inclusive-Leistungen. Wir verlosen eine Minikreuzfahrt im Zeitraum vom 29. Juni bis 1. Juli 2018 für zwei Personen auf der Norwegian Jade in einer Balkonkabine inkl. Premium All Inclusive, ab Southampton/an Hamburg, inkl. Transfer und Flügen für zwei Personen im Gesamtwert von etwa 1200 Euro. www.meinKapitän.de

AusZeit für zwei im Siebenquell

Gut gebettet träumen Sie hier: Direkt angebunden an den Weißenstädter See und mitten im Naturpark Fichtelgebirge erleben Sie im neuen Siebenquell® GesundZeitResort Genussmomente für Körper, Geist und Seele in ihrer schönsten Vielfalt. Entdecken Sie die Region beim Wandern, Radeln und Rudern oder entspannen Sie während Ihrer ThermalZeitWoche für zwei Personen im Vier-Sterne-Superior-Hotel mit Halbpension und täglichem Eintritt in die Thermalwasserwelt, Saunawelt, die Mineralienbäder in der GesundZeitReise und das Fitness- Studio. Anwendungen im Beauty & Spa oder orientalische Pflegezeremonien runden das Verwöhnangebot ab. Wir verlosen eine ThermalZeitWoche mit sieben Übernachtungen und Halbpension für zwei Personen im Gesamtwert von 1198 Euro. www.siebenquell.com

Feel royal, enjoy Lässig!

Das Alpine Palace in Saalbach- Hinterglemm in Österreich ist ein ganz besonderer Ort. In dem mit fünf Sternen superior gekrönten P(a)lace of Lässig erwartet Sie kein steifes Korsett aus Etikette und Anstandsregeln. Ganz im Gegenteil: Es weht Ihnen dort eine wohltuend erfrischende Brise stilvoller Lässigkeit um die Ohren, die Sie in wahrhaftig königliche Stimmung versetzen wird. Erhebende Wellness- und Spa-Einheiten wechseln sich mit exquisiten Gourmetmomenten und glanzvollen Wohlfühl-Wohnwelten ab. Jeder Urlaubstag steckt voller "Möglichkeiten". Wir verlosen 4 x 1 Hotelgutschein für eine Nacht im Sommer und Herbst für zwei Personen im Doppelzimmer Deluxe inkl. reichhaltigen Frühstücksbuffets im Wert von je 300 Euro. www.alpine-palace.com

