Der Keukenhof öffnet vom 22. März bis zum 13. Mai 2018 täglich von 8 bis 18 Uhr – in diesem Jahr steht der Park unter dem Motto "Blumenromantik". Tickets sind online auf www.keukenhof.nl und an der Tageskasse erhältlich.

Eine Million Menschen aus mehr als 100 Ländern besuchen während der Tulpenblüte den Keukenhof nahe Amsterdam. Wir wollten wissen: Wer sind all diese Besucher? Und: Warum sind sie hier?

Johnny Tasi, 36, aus Taiwan

Darum besuche ich den Keukenhof

Ich bin hier wegen der Liebe. Meine Frau und ich, haben vor zwei Wochen geheiratet und machen Flitterwochen in den Niederlanden. Wir lieben dieses Land, da war es ein Muss, den Keukenhof zu besuchen.

Was ich hier am liebsten mag

Wir sind zum ersten Mal hier und sehr überrascht. Es gibt so viele verschiedene, herrliche Tulpen! Mir gefallen vor allem die gelben.

Haben Sie einen eigenen Garten?

Oh ja, einen großen sogar. Auch dort wachsen einige Tulpen und Hortensien, aber die Blumen hier sind viel schöner. Unser Traum ist, dass unser Garten ein bisschen aussieht wie dieser.

Pallavi Somani, 41, aus Indien

Darum besuche ich den Keukenhof

Ich mache eine Reise mit meiner Familie, meinem Mann und unseren beiden Kindern. Wir hatten schon so viele Geschichten vom Keukenhof gehört und haben so viele Fotos gesehen, da war es Zeit für uns, diesen Ort endlich auch einmal selbst zu besuchen. Und was soll ich sagen: Wir genießen es so sehr!

Was ich hier am liebsten mag

Ich mag eigentlich jeden Ort hier, aber vor allem die großen Tulpen gefallen mir – die sind gut einen Meter hoch! In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so schöne und spezielle Blumen gesehen.

Haben Sie einen eigenen Garten?

Ja , wir haben einen Hinterhof, in dem haben wir auch Blumen gepflanzt, vor allem sehr viele rote Rosen und Jasmin.

Lui Cui Ping, 30, aus China

Darum besuche ich den Keukenhof

Eigentlich bin ich auf einer Dienstreise. Aber heute habe ich keine Termine, und da habe ich mir vorgenommen, mehr von den Niederlanden zu sehen. Und das Erste, was mir da in den Sinn gekommen ist, war der Keukenhof. Denn heute ist herrliches Wetter und ich wollte etwas an der frischen Luft unternehmen. Das war eine gute Wahl!

Was ich hier am liebsten mag

Was mir am besten gefällt, ist der Hügel voll mit den verschiedensten Blumensorten und Farben.

Haben Sie einen eigenen Garten?

Ja, zu Hause habe ich einen Garten, wenn auch nur einen kleinen. Aber ich habe Blumen – vor allem solche, die gelb und weiß blühen!

Grace Serfontein, 23, aus Südafrika

Darum besuche ich den Keukenhof

Meine Mutter und ich lieben Blumen, doch leider gibt es da, wo wir wohnen, keine Tulpen – und auch keine Blumen wie hier. Hier in den Niederlanden besuchen wir regelmäßig unsere Familie – und ein Ausflug auf den Keukenhof gehört immer dazu!

Was ich hier am liebsten mag

Ich glaube, ich mag die Inspirationsgärten am liebsten – und da ganz besonders den Garten mit "Delfter Blau". Hier bekomme ich viele Ideen für unseren eigenen Garten, und das gefällt mir. Vor allem aber genießen wir hier nicht nur die vielen Blumen, sondern auch die Menschen und das abwechslungsreiche Essen.

Haben Sie einen eigenen Garten?

Ja, wir haben einen Garten, aber da wir in Südafrika leben, ist es bei uns meistens zu heiß für Blumen. Dafür haben wir Lavendel zu Hause – und der riecht herrlich!

Rui Pereira, 39, aus Portugal

Darum besuche ich den Keukenhof

Wir sind für eine romantische Reise in die Niederlande gekommen. Zum Glück war der Flug recht kurz – und jetzt haben wir fünf Tage Zeit, uns das Land anzuschauen.

Was ich hier am liebsten mag

Die Windmühle ist wirklich etwas ganz Besonderes. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen.

Haben Sie einen eigenen Garten?

Wir haben einen Balkon, allerdings aufgrund der Hitze leider ohne Blumen.

Shabeen Shaikh, 25, aus Indien

Darum besuche ich den Keukenhof

Ich bin auf einer Rundreise durch Europa und habe auf dem Weg hier Station gemacht.

Was ich hier am liebsten mag

Es gibt viele tolle Ecken, aber am liebsten mag ich die roten Tulpen.

Haben Sie einen eigenen Garten?

Zu Hause haben wir einen Balkon, auf dem auch einige Pflanzen wachsen – darunter Rhododendren.

Ruben Zoeteman, 22, aus den Niederlanden

Darum besuche ich den Keukenhof

Ich selbst war noch nie auf dem Keukenhof, aber meine Freundin wohnt hier in der Nähe. Also bin ich kurzerhand hergekommen, um mir den Park auch mal selbst anzuschauen.

Was ich hier am liebsten mag

Es gibt kein bestimmtes Beet, das ich am liebsten mag – aber mir gefallen die vielen Variationen und der Inspirationsgarten.

Haben Sie einen eigenen Garten?

Ich habe einen großen Garten mit viel Obst, unter anderem Erdbeeren, Orangen und Kiwis. Im Winter wachsen dort Schneeglöckchen und Narzissen.