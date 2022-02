Kreuzfahrt-Spezial: Worauf muss man jetzt achten?

prisma hat sich bei den Kreuzfahrt-Anbietern umgehört, wie es aktuell mit Schiffsreisen aussieht und worauf Reisende achten sollten.

Ist eine Kreuzfahrt derzeit trotz Corona-Pandemie sicher? Benjamin Krumpen, Geschäftsführer Phoenix Reisen: Die Reedereien und wir achten auf die konsequente Einhaltung der Sicherheitsund Hygieneregelungen. Das Personal wird selbstverständlich bei regelmäßigen Routinekontrollen getestet. Und an Bord stehen auch ausreichend Testmöglichkeiten für unsere Gäste zur Verfügung.

Uta Thiele, Team Communication AIDA: AIDA Cruises fährt aktuell unter 1G+ Bedingungen, das heißt, alle Gäste und Crewmitglieder verfügen über einen vollständigen Impfschutz, auf Europareisen ab 12 Jahren, in der Karibik und im Orient ab 0 Jahren.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Guido Laukamp, Geschäftsführer nicko cruises: Die Kreuzfahrt ist eine sichere Art des Reisens, die Inzidenz auf den Schiffen ist nahe Null – anders als an Land. Unser umfassendes und bewährtes Hygienekonzept inklusive 2G-Plus-Regelung sorgt für maximale Sicherheit.

Robin Müller, Mitglied der Geschäftsführung Seereisedienst: Ja, sowohl auf den Flusskreuzfahrtschiffen als auch auf den Hochseeschiffen kommt ein bereits erfolgreich etabliertes Infektionsschutz-Konzept zur Anwendung. Außerdem kann ich für viele glückliche Kreuzfahrt-Heimkehrer sprechen, welche meist sofort ihre nächste Reise bei uns buchen.

Worauf sollten Reisende aktuell achten? Benjamin Krumpen: Wer eine Phoenix-Kreuzfahrt machen möchte, muss vollständig mit einem der deutschlandweit zugelassenen Impfstoffe geimpft sein. Wir raten seit jeher zum Abschluss einer qualitativen Reiseversicherung. Momentan ist dies umso wichtiger.

Uta Thiele: An Bord der Schiffe ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz in den meisten Innenbereichen an Bord verpflichtend. Zu ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt AIDA seinen Gästen höherwertige FFP2-Masken, auch auf der An- und Abreise.

Guido Laukamp: Wer Urlaub plant, sollte sich gut vorbereiten und die Bestimmungen in den Zielländern im Blick behalten. Außerdem empfehlen wir, möglichst flexibel zu buchen, zum Beispiel mit unserer Flex-Option, und eine Reiseversicherung mit Corona-Schutz abzuschließen.

Robin Müller: Man sollte bei der Buchung der Reise darauf achten, dass die Reedereien die 2G- oder 1G-Regel zur Anwendung bringen. Jeder Reisende sollte außerdem über eine Covid-19-Versicherung verfügen, diese ist preisgünstig zu jeder Reise buchbar.

Wie setzen Sie sich für nachhaltigere Kreuzfahrten ein? Benjamin Krumpen: Dies fängt bei dem Austausch von LED-Lampen an, geht über Bio-Degester-Anlagen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen, über Landstromanschlüsse und hört im Maschinenraum auf, wo zum Beispiel Abgasfilter der neuesten Generation verbaut werden.

Uta Thiele: Wir wollen mit all unseren Schiffen schon 2040 emissionsneutral auf Kurs sein. Bereits 2030 wollen wir das erste Zero-Emission-Schiff in Dienst stellen. In wenigen Wochen werden wir mit AIDAcosma unser zweites LNG-Schiff in Dienst stellen.

Guido Laukamp: Nachhaltigkeit wird bei nicko cruises großgeschrieben – wir schützen, was wir schätzen. Deshalb sind all unsere Schiffe in Sachen Nachhaltigkeit bestens gerüstet und erfüllen schon jetzt künftige umwelttechnische Bestimmungen.