Mallorca: Die Lieblingsinsel der Deutschen

Schinkenstraße, Eimersaufen, Partymachen am Ballermann – wer nur diese Bilder im Kopf hat, wenn der Name Mallorca fällt, tut der Mittelmeerinsel wahrlich Unrecht. Denn das beliebte Ferienziel ist wesentlich vielseitiger und blickt auf eine lange Tradition zurück. Bereits 1905 wurde der Fremdenverkehrsverband Mallorcas gegründet und ist damit einer der ältesten weltweit.

Schon vor der Gründung des Verbandes galt die Insel als Geheimtipp. Prominente Gäste wie Chopin reisten nach Mallorca. Nach dem Krieg warb man vor allem um Paare, die in die Flitterwochen wollten. Ab den 1960er-Jahren kam es dann zum regelrechten Boom.

An der südöstlichen Küste hat man als Urlauber fast das Gefühl, auf Ibiza gelandet zu sein, denn der 4000-Seelenort Cala D'or wurde im Ibiza-Stil errichtet und ist blendend weiß. Zerklüftete Felslandschaften, Pinienwälder, kleine Dörfer und Traumstrände gibt es wiederum an der Ostküste in Sa Coma.