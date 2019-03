| Verlosung

Idyllische Weinorte, anmutige Burgen und mittelalterliche Schlösser – von seiner reizvollsten Seite zeigt sich das Mittelrheintal bei einer Eisenbahn-Rundfahrt mit dem AKE-RHEINGOLD.

Das Besondere: Der nostalgische Sonderzug wechselt in Mainz vom linken auf das rechte Rheinufer und öffnet so den Blick auf die Sehenswürdigkeiten beiderseits des Stroms. Zudem erwartet die Gäste ein Aufenthalt in Boppard, Rüdesheim oder Bacharach. Los geht die Fahrt zu verschiedenen Terminen umsteigefrei ab ausgewählten Bahnhöfen in NRW.

prisma und AKE-Eisenbahntouristik verlosen 3x2 Tickets für eine Rheinrundfahrt Ihrer Wahl. Einfach bis zum 5. April anrufen und gewinnen: 01379/885022*

Wer beim Gewinnspiel kein Glück hat, kann die Zugreise direkt unter www.ake-eisenbahntouristik.de buchen oder telefonisch unter 06591/94998788.

* 0,50 Euro/Anruf a.d.dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Sachpreise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Sachpreise möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb – Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz