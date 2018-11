| Verlosung

Gewinnen Sie eine Kreuzfahrt mit der MS Vasco da Gama, dem luxuriösen, stilvollen neuen Flaggschiff von TransOcean Kreuzfahrten. Ab Juni 2019 wird sie als zweites deutschsprachi­ges Schiff neben der MS Astor die Flotte von TransOcean verstärken. Passend dazu verlosen prisma und TransOcean eine zwölftägige Kreuzfahrt nach Südengland und Irland: "Grandiose Küsten & ro­mantische Castles – spannende Städte in Südengland & Irland." Weitere Informationen im Netz unter: www.transocean.de.

Mit etwas Glück erleben Sie saf­tige Wiesen bis zum Horizont, be­grenzt nur von schroffen Klippen, herrschaftliche Gemäuer inmit­ten üppiger Gärten. Staunen Sie über Bantry House, den schloss­ähnlichen Herrensitz mit seinen Schätzen aus ganz Europa, die der kunstbegeisterte Earl auf seinen Reisen zusammengetragen hat. Oder genießen Sie den Ausflug zum Ring of Kerry oder den Cliffs of Moher, mit dem überwältigen­den Panorama von 200 Meter hohen Klippenformationen. Irlands wilder Nordwesten begrüßt Sie in Killybegs mit märchenhafter Land­schaft in der Grafschaft Donegal. Von dort geht es zum nächsten Highlight der Kreuzfahrt: der Welt­naturerbe­-Küste mit dem Giant’s Causeway bei Belfast.

Weitaus quirliger geht es in Dublin zu. Irlands Hauptstadt beglückt mit 850 Pubs und ansteckender Le­bensfreude. Finale in London – Se­henswürdigkeiten der Superlative, von Southampton aus bestens zu erkunden. Erholen Sie sich an Bord der MS Vasco da Gama: Das großzü­gige Schiff begeistert mit elegantem Ambiente, einem neuen kulinari­schen Konzept, einer Vielzahl an Lounges, Bars und Restaurants mit unterschiedlicher Atmosphäre und einem umfangreich ausgestatteten Wellness­-Bereich. 149 Balkonkabinen und ­-suiten ermöglichen unge­störte Ausblicke bei erfrischender Meeresbrise.

prisma und TransOcean verlosen eine zwölftägige Kreuzfahrt "Grandiose Küsten & romantische Castles – spannende Städte in Südengland & Irland" auf der MS Vasco da Gama vom 1.9. bis 12.9.2019 für zwei Personen in einer Zweibett-Außen-Premium-Kabine der Kategorie 12 im Gesamtwert von 6898 Euro ab und bis Bremerhaven. Landausflüge sind im Gewinn nicht enthalten. Einfach bis zum 30. November anrufen und gewinnen: 01379/88 50 27*

* 0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Der Sachpreis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Sachpreises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.