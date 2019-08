| Reisesommer 2019

Entspannt über das Mittelmeer gleiten, die frische Seeluft genießen, die Seele baumeln lassen und dabei die schönsten Ziele in Italien ansteuern – eine Kreuzfahrt an Bord der MS Amera und der prisma-Reisesommer machen's möglich.

Die italienische Hauptstadt Rom gehört dabei ebenso zu den Zielen der Seereise wie Neapel, die Zitrusinsel Sizilien, die Hafenstadt Brindisi und Venedig.

prisma und Phoenix Reisen verlosen eine Schlagerkreuzfahrt mit der MS Amera für zwei Personen in der Zeit vom 29. November bis 6. Dezember in der Kategorie "Glückskabine außen" unter anderem inklusive Vollpension mit Menüwahl an Bord (auf Wunsch gibt es Schonkost und vegetarische Kost). Außerdem an Bord: die Schlagerstars Nicole, Claudia Jung, Michael Holm, Michael Morgan und Peter Orloff. Jeden Abend tritt einer der Stars auf.

Einfach bis zum 16. August anrufen und gewinnen: Mittelmeer 01379/88 70 22*

