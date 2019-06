| Verlosung

In Oxford sind noch immer viele Spuren des legendären Autors J. R. R. Tolkien sichtbar, der hier seine Mittelerde-Mythologie schuf. Mit "Tolkien" kommt am 20. Juni ein Film über seine Jugendjahre in die Kinos. In stimmungsvollen Sequenzen erzählt der Film von Freundschaft, Liebe und Verlust. Nicholas Hoult verkörpert den jungen Autor mit viel Feingefühl.

prisma und Twentieth Century Fox verlosen zum Kinostart ein zeitlich frei wählbares Oxford-Wochenende für zwei Personen inkl. Anreise und 2 Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel im Gesamtwert von 2 000 Euro (1 Jahr gültig, die Buchung muss innerhalb von 3 Monaten nach Gewinnbenachrichtigung erfolgen). Infos können Sie unter www.fox.de/tolkien finden.

Einfach bis zum 21. Juni anrufen und gewinnen: 01379/88 85 11*

* 0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Reise wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Sachpreises möglich. Rechts- und Postweg sind aus geschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb – Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zurGewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.