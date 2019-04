| Verlosung

Brüssel – die Hauptstadt Europas – ist reich an Geschichte und Kultur. Hier verbrachte der großartige flämische Meister-Maler Pieter Bruegel die letzten Jahre seines Lebens. Anlässlich seines 450. Todestages werden in diesem Jahr in Flandern zahlreiche Sonderausstellungen organisiert.

Den Schwerpunkt bildet dabei Brüssel, wo man auf den Spuren Bruegels durch die Stadt wandeln kann. Besonders das Marollenviertel lädt zum Entdecken ein.

prisma , Visit Flanders und Hafermann Reisen verlosen eine dreitägige Reise nach Brüssel für zwei Personen. Reisetermine sind der 16. – 18.08. sowie der 27. – 29.09. (nach Verfügbarkeit). Alle, die bei unserem Gewinnspiel kein Glück haben, können im Netz unter www.hafermann.de/bruegel eine Reise buchen.

