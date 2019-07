| Reisesommer 2019

Urwüchsige Wälder, seltene Moorlandschaften und ein malerisches Städtchen am Ufer der Müritz – die Mecklenburgische Seenplatte und das Heilbad Waren sind ein Paradies für alle, die abseits von Hektik und Lärm entspannen wollen. Der Reisesommer geht weiter, prisma schickt Sie in das "Land der 1000 Seen".

Entdecken Sie eine faszinierende Region: zu Fuß, mit dem Fahrrad, auf dem Wasser. Oder lassen Sie sich verwöhnen – etwa im Kurzentrum Waren. prisma und das Kurzentrum Waren (Müritz) verlosen 7 Nächte mit Vollpension für 2 Personen im DZ Standard und Nutzung der Sauna- und Badelandschaft sowie 1 Arztgespräch, 7 Thermalsoletherapien plus 4 individuellen Therapien im Gesamtwert von 1 426 Euro. Wer nicht zu den Gewinnern gehört, kann sich im Netz online unter www.kurzentrum-waren.de informieren.

Einfach bis zum 2. August anrufen und gewinnen: 01379/88 70 20*

