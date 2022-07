Reise-Podcast "Hallo Urlaub!": Wenn die Ferne ruft

Wer das Reisen zu seinem Beruf macht, kann wahrlich von sich behaupten, einen Traumjob zu haben. prisma stellt Ihnen in einem neuen Podcast-Format Experten aus der Reisewelt vor und weckt das Fernweh.

Moderatorin Tamina Kallert hat schon so einiges von der Welt gesehen. "Ich liebe es, mich auf Neues einzulassen. In Welten einzutauchen, die ich vorher nicht kannte. Für die Sendung 'Wunderschön' habe ich bisher über 70 Länder und Regionen bereist", sagt die 48-Jährige. Am liebsten erzählt sie Geschichten über Menschen – für Menschen.