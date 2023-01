Reise-Tipps 2023: Wohin als nächstes?

Das neue Jahr ist da und mit ihm auch die Gelegenheit, neue Pläne zu schmieden. prisma hat ein paar Inspirationen für alle parat, die noch nicht wissen, wohin die nächste Reise gehen soll.

Marseille Bereits zum 18. Mal hat der beliebte Reiseführer "Lonely Planet" Ende 2022 die besten Reiseziele für das neue Jahr gekürt. In der Kategorie "Neues entdecken" wird die südfranzösische Hafenstadt Marseille empfohlen. Die Stadt sei mediterran geprägt und nicht so "französisch". Liebhaber von außergewöhnlichen Geschäften und tollen Bars kommen in Marseille auf ihre Kosten.

130 Jahre Postschiffroute Am 2. Juli 1893 stach Kapitän Richard With zur allerersten Postschiffreise in See. Seitdem ist die Route für viele Kreuzfahrt-Fans ein Muss. Auf der Fahrt entlang von 100 Fjorden und 1000 Bergen durch teils arktische Breitengrade warten zahlreiche Abenteuer auf die Schiffsgäste. Im Jubiläumsjahr bietet Hurtigruten mit dem modernisierten Postschiff MS Trollfjord ab dem 2. Juni die "Sportsman‘s Route" an. Zudem begibt sich am 24. September 2023 zum ersten Mal ein Hurtigruten-Schiff auf die Nordkap-Linie – 15 Tage von Bergen bis zum Nordkap.

Melbourne Ein weiteres lohnenswertes Reiseziel 2023 ist die australische Stadt Melbourne, denn dieses Jahr finden gleich mehrere sportliche Großereignisse in der Metropole statt. Den Anfang machen vom 16. bis zum 29. Januar die Australian Open, am 2. April starten die Formel 1-Fahrer beim Grand Prix auf dem legendären Albert Park Circuit in Melbourne und auch die vom 20. Juli bis 20. August stattfindende Frauen-Fußball-WM wird teilweise in der Stadt ausgetragen.

Dolomiten Die Dolomiten sind das ideale Reiseziel für Aktivurlauber: Klettern, Wandern, Skifahren – all das ist in Südtirol möglich. Besonders markant: Die Drei Zinnen (Tre Cime di Lavaredo, Foto) gehören zu den bekanntesten Landschaftsbildern der Alpen und sind Wahrzeichen der Dolomiten. Die Felsformation befindet sich an der Grenze von Belluno und Südtirol.