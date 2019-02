| Urlaub für Alleinreisende

Von Tonia Sorrentino

Verreisen macht Spaß – doch meist nur dann, wenn die passende Begleitung dabei ist. Und wer niemanden hat, um gemeinsam die Welt zu erkunden? Auf Alleinreisende spezialisierte Angebote helfen, Anschluss zu finden.

Ohne Partner in die Ferien und trotzdem nette Bekanntschaften schließen? Dafür gibt es eigens ausgerichtete Angebote. Wichtig ist der Reisezweck der Einzelperson: Für diejenigen auf der Suche nach einem Partner oder Urlaubsflirt eignen sich Singlereisen (Ada-mare, Sunwave). Alle, die eher Anschluss zu Gleichgesinnten sowie zu Menschen in ähnlichen Lebensumständen finden möchten, sind mit einem Angebot "für Alleinreisende" besser bedient.

Vergleichsweise wenige Reiseveranstalter fokussieren sich ausschließlich auf Menschen, die ihren Urlaub allein und ohne Flirt-Absichten antreten. Einige jedoch haben dezidiert diese Zielgruppe im Auge, meist in Altersklassen unterteilt. "Alleinreisende, die Kontakt zu anderen Urlaubern aufnehmen möchten, fühlen sich in unseren Clubs besonders wohl", sagt Stephanie Holweg, Pressesprecherin der Tui Deutschland. "Tui Magic Lif"“ etwa, auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet, zeichnet sich neben vielen Programm-Angeboten durch Hotelmitarbeiter aus, die vor Ort als "Magic Angels" Alleinreisende in Kontakt bringen, indem sie gemeinsame Abendessen, Cocktail-Events oder Ausflüge organisieren. Sportlich Aktive suchen und finden sich über eine Sportpartnerbörse. "Alle alleinreisenden Gäste werden beim Check-in auf die Angebote hingewiesen. Die nehmen sie in der Regel gern an", sagt Holweg.

Robinson biete älteren Weltenbummlern unter anderem Alleinreisenden-Treffs und gemeinsame Abendessen im Rahmen von Clubreisen. "Sie finden in der kommunikativen Atmosphäre schnell Gleichgesinnte. Die entstehenden Bekanntschaften führen oft dazu, dass sich diese Reisenden immer wieder im Club verabreden", sagt Holweg.

Sport als Treffpunkt

Eine Sprecherin von Thomas Cook empfiehlt die Hotels der hauseigenen Marke "Aldiana Club Resorts", wo Kontaktfreudige jeden Alters einen erholsamen und aktiven Urlaub verbringen können. Das Motto "Urlaub unter Freunden" werde gelebt: Diverse Aktivitäten, darunter Sport- und Ausflugsmöglichkeiten, ergänzten die Alleinreisenden-Treffen. Der Kooperationspartner "Tour Vital" habe darüber hinaus ein breites Portfolio an Gruppen-Rundreisen mit ärztlicher Begleitung. Auch bei "Berge & Meer" sind Letztere ein Merkmal, zudem kommt der Veranstalter Solo-Reisenden mit einer angepassten Preisstruktur entgegen: "In einigen Hotels sind Einzelzimmer ohne Zuschlag buchbar, in anderen ist es möglich, ein halbes Doppelzimmer zu buchen", sagt Nina Meyer, Leiterin Marketing und Kommunikation des Reiseanbieters. Das sind Zimmer mit zwei Einzelbetten, die sich zwei gleichgeschlechtliche Gäste, möglichst im ähnlichen Alter, teilen und die separat gebucht werden. Wer im Vorfeld selbst einen Zimmergenossen finden möchte, hat dazu die Möglichkeit in der geschlossenen Facebook-Gruppe "Berge & Meer Reisepartner".

Gemeinsame Interessen

Auch Reisen mit konkretem Bildungshintergrund beflügeln den Austausch. LAL, Sprachreiseveranstalter von FTI, bietet Reisenden Pakete, die neben Sprachkursen kulturelle und kulinarische Aktivitäten enthalten. Kreuzfahrten eignen sich ebenfalls für Alleinreisende. Bei SKR Reisen ist laut Geschäftsführer Christoph Albrecht rund jeder Zweite alleinreisend. Kleine Gruppen und Hotels mit familiärer Atmosphäre erleichterten das Knüpfen von Kontakten. 20- bis 35-Jährige indes werden in den Marco-Polo-Angeboten "Young Line Travel" fündig, schildert Frano Ilić, Pressesprecher der Unternehmensgruppe Studiosus. Die Studiosus-Linie "Me & More" sei zudem explizit auf Singles wie auch Alleinreisende ausgelegt. "Bis zu 25 Gäste erleben in der Gruppe mit einem Reiseleiter kulturelle Highlights. Man kann sich auf Wunsch aber auch Zeit für sich nehmen." Bei "Me & More" achte man auf gute Unterkünfte mit vielen geräumigen Einzelzimmern. Günstiger sei die Buchung eines halben Doppelzimmers. "Wir achten den Wunsch von Alleinreisenden, nicht am Katzentisch zu sitzen und sich nicht als fünftes Rad am Wagen zu fühlen." Damit spricht Ilić einen wichtigen Aspekt an: Bei ausdrücklich für Solo-Reisende konzipierten Angeboten wird den Bedürfnissen der Gäste besonders Rechnung getragen.

Weitere Reiseanbieter

Als Veranstalter bietet "Singlereisen" auf der gleichnamigen Homepage Urlaubspakete, unterteilt nach Altersgruppen. "Studienreisen für Alleinreisende" vermittelt das City Reisebüro von Udo Hell aus Waldmohr unter www.studienreisen.de. Zu den Veranstaltern gehören beispielsweise Ameropa, Bavaria Fernreisen, Hauser Exkursionen, Meiers Weltreisen und Nicko Cruises. www.seniorenreisen.info listet unter anderem folgende auf Senioren spezialisierte Reiseanbieter: AWO Reisedienst, DRK Reise, MediPlus und Tour Vital. Auch www.lebensfreude50plus.de bietet zahlreiche interessante Informationen.