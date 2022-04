Reiserücktrittsversicherungen: Gelten Sie auch bei Corona?

Sie war schon lange nicht mehr so gefragt wie in den vergangenen zwei Jahren: die Reiserücktrittsversicherung. prisma gibt einen Überblick darüber, wofür man sie eigentlich braucht und worauf beim Abschluss zu achten ist.

Die Gründe, weshalb man eine Reise nicht antreten kann, sind vielfältig: eine plötzliche Erkrankung, ein Todesfall in der Familie, eine Schwangerschaft, berufliche Veränderungen oder aber ein Schaden am Eigentum, beispielsweise durch Starkregen. Die vergangenen zwei Pandemie-Jahre haben gezeigt, dass unsere gut durchdachten Pläne doch noch in letzter Minute über den Haufen geworfen werden können. Das Stichwort lautet Reiserücktrittsversicherung. Doch was kann so eine Versicherung überhaupt?