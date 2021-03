St. Patrick’s Day at home: So feiert Irland in diesem Jahr

Für die Iren ist der St. Patrick's Day der vielleicht wichtigste Feiertag des Jahres. Wegen der Corona-Pandemie sind die üblichen Feierlichkeiten in diesem Jahr nicht möglich. Doch es gibt virtuelle Alternativen. Erfahren Sie hier, wie Sie in diesem Jahr mit den Iren den St. Patrick's Day von zu Hause aus feiern können. Übrigens: Weiter unten im Artikel verlosen wir Chilly's Bottles (wiederverwendbare Flaschen) im Irland-Design.

Am 17. März feiert Irland seinen Nationalheiligen St. Patrick – und die ganze Welt feiert mit. Statt großer Paraden warten in diesem Jahr zahlreiche virtuelle Veranstaltungen, um das irische Lebensgefühl zu transportieren und gemeinsam Spaß zu haben. Tourism Ireland lädt am 17. März zu einer ganz besonderen Auszeit ein: Live aus drei Pubs in Dublin, Belfast und Dingle wird die "St. Patrick's Day at home"-Party ab 20 Uhr ausgestrahlt. 90 Minuten Musik, Tanz und Spaß im Zeichen von Irlands Nationalfeiertag warten auf die Teilnehmer. Neben einigen Überraschungen sind auch zahlreiche Wahrzeichen aus der ganzen Welt zu sehen, die zum Zeichen der Verbundenheit und Hoffnung an diesem Tag grün angestrahlt werden. Dabei sein kann man auf den Kanälen von Tourism Ireland auf Facebook und auf der Webseite und in den sozialen Medien unter dem Hashtag #StPatricksDayAtHome.

Gastgeberin Bláithnaid Ní Chofaigh, eine der bekanntesten irischen TV-Moderatorinnen, führt durch die große Show im Johnnie Fox's in den Dublin Mountains, im höchstgelegenen Pub der Insel. Bekannt ist der Pub übrigens für seine hervorragende Houseband und seine "Hooley Show"-Culture Nights voll irischer Musik. Eröffnet wird das Spektakel durch das Drummer Ensemble The Celtic Drummers, das moderne und traditionelle Klänge gekonnt verbindet. Weiter geht es in Belfast im Duke of York, einer traditionellen Bar mit über 200-jähriger Geschichte im Herzen des Cathedral Quarter. Hier singen die Shamrock Tenors, eine fünfköpfige Gesangsgruppe, die mit perfekten Harmonien begeistert.

In Dingle geht es im berühmten Pub Dick Mack's mit der Sängerin Roisin O weiter. Sie ist die Tochter von Mary Black, Schwester von Lead Sänger der Band Coronas Danny O'Reilly, und spielt drei eigene Stücke. Seit 1899 ist der Pub Mittelpunkt der Stadt und vermittelt typisch irische Atmosphäre mit traditioneller Gastfreundschaft. Ein Master Brewer des Guinness Storehouse in Dublin wird ein perfektes Guinness aus der Dose einschenken und etwas zum "black stuff" erzählen. Auch Riverdance wird mit von der Partie sein und eine kleine Einführung in den irischen Tanz geben, außerdem lernen die Zuschauer, wie man mit Löffeln Musik machen kann.

Wer sich zur Vorbereitung auf die große Party mit dem Thema St. Patrick's Day noch näher auseinandersetzen möchte, kann den neuen Podcast von Tourism Ireland anhören: "Irisch gut! Stories und Tipps von der grünen Insel" steht ab jetzt mit der ersten Folge auf ireland.com und bei allen bekannten Podcast-Anbietern zur Verfügung; alle zwei, drei Wochen gibt es ab sofort neue Folgen! Durch den Podcast führt Journalist Stefan Nink, der Irland zu seinen absoluten Lieblings-Reisezielen zählt und deshalb schon häufig auf der grünen Insel zu Gast war.

Wer ganz stilvoll den irischen Nationalfeiertag begehen will, dem empfehlen wir, es den Iren gleichzutun und am 17. März als Zeichen der Verbundenheit und Hoffnung eine grüne Kerze ins Fenster zu stellen.

