| Verlosung

Wer in diesem Jahr einen Badeort an der Nord- oder Ostseeküste besucht hat, wird sich vielleicht gedacht haben: Dieses Gefühl würde ich gerne mit nach Hause nehmen. prisma und Sonnenpartner bieten Ihnen dazu jetzt die Gelegenheit. Denn wir verlosen den klassischen wie robusten Strandkorb "Rustikal 250 Plus" für zwei Personen im Wert von 1.100 Euro unter unseren Lesern.

Ausgestattet für den zusätzlichen Komfort mit Nackenkissen, Fußstützenkissen und zwei Kuschelkissen, transportiert er echtes Urlaubsfeeling in die eigenen vier Wände, den Garten oder auf den Balkon oder die Terrasse. Der Strandkorb ist rundum von Hand in der Sonnenpartner-Manufaktur Bielefeld geflochten und sehr solide gefertigt worden. Infos unter: www.sonnenpartner.de

prisma und die Sonnenpartner Strandkorbmanufaktur verlosen einen Strandkorb Rustikal 250 Plus. Einfach bis zum 21.8.2020 unter der Rufnummer 01379 / 88 50 26* anrufen und mit etwas Glück gewinnen.

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Preises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.