| ReiseLaune

Am Expertentelefon gibt es Antworten rund um das Thema Reisen. Worauf muss ich bei der Buchung einer Reise derzeit achten? Was muss ich machen, wenn meine Reise abgesagt wird? Welche Sicherheitskonzepte gibt es? Wie sehen die im Einzelnen aus?

Wer auf Reise gehen will, hat in Corona-Zeiten viele Fragen. An unserem prisma-Expertentelefon am Mittwoch, 29. Juli, von 16 bis 18 Uhr, stehen deshalb drei Experten Rede und Antwort rund um das Thema Reisen. Rufen Sie an und fragen Sie nach!

Prof. Dr. Tomas Jelinek: Der Mediziner Prof. Dr. med. ist wissenschaftlicher Leiter des Centrums für Reisemedizin in Düsseldorf. Er berät unter 0800/12 34 330*

Stefan Wild: Stefan Wild ist Präsidiumsmitglied im Dehoga Bayern und Vorsitzender des Fachbereichs Hotellerie. Er beantwortet Fragen unter 0800/12 34 331*

Oliver Buttler: Der Reiserechtsexperte ist Abteilungsleiter für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und beantwortet Ihre Fragen unter 0800/12 34 332*

*Anruf kostenlos.